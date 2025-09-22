Sérülten rúgta rá az ajtót a birkózókra Vitek Dárius

A címvédő Losonczi Dávid helyett az idei Eb-harmadik Vitek Dárius birkózott döntőt a horvát fővárosban. Ami érdekes, négy éve még a 87 kg-osok között harcolt, most pedig már a nehézsúlyban. Kiváló edzői háttérrel bír, Esztergomban ugyanis idősebb Lévai Zoltán indította el az úton.

Vitek Dárius az olimpiára is készül Fotó: ROTH TAMAS

Mesterét nem lepte meg Vitek jó formája.

Korábban legyőzte a 87 kg-is kategória tavalyi párizsi olimpiai bajnokát, a bolgár Szemen Novikovot

– mondta a Metropolnak Lévai, aki manapság is trénere a Honvédban. A jelenleg 130 kg-ban versengő kötöttfogású sportember arra büszke, hogy húsz év után újra ezüstérmes a magyar birkózásban a legnehezebbek kategóriájában. Olyan klasszisok nyomába lépett mint Kozma István, Csatári József vagy éppen Rovnyai János. Kiemelkedő tudású elődje Deák-Bárdos Mihály, aki a vb-ken öt alkalommal érdemelt ki második helyezést.

"Ahhoz képest, hogy a felkészülés során betegség kínozta, arcüreggyulladással kínlódott, remek ez a helytállása. Többé senki sem lehet tőle biztonságban" – szögezte le Deák-Bárdos, aki szemtanúja volt a zágrábi vb-nek.

Deák-Bárdos is segítette Vitek Dáriust

Deák-Bárdost Lőrincz Viktor, a kötöttfogású válogatott kapitánya arra kérte, hogy miskolci lakhelyéről autózzon el Mátraházára, amikor a legjobbak éppen ott edzőtáboroznak.

Ezt örömmel megtettem, mind elméleti, mind gyakorlati továbbképzést tartottam Dáriusnak, és olykor magam is szerelésre vetkőztem.

Ötszörös vb-második klasszisunk utoljára a 2013-as budapesti vb-n versengett, és máig kisujjában van a birkózás ábécéje.

"Vitek balszerencsés volt Zágrábban, tudniillik megrándult a dereka. Ennek ellenére az iráni Amin Mirzazadeh elleni fináléjában vezetést szerzett, viszont az említett kihagyásai miatt elfogyott az ereje, és kikapott. Az energiát pótolni tudja számtalan birkózóedzéssel, a futás és súlyemelés nem annyira elvárt. Biztos, hogy kellő számú pontot ér el az olimpiai kvalifikáló versenyeken, és ott lesz 2028-ban Los Angeles-ben" – tette hozzá Deák-Bárdos.