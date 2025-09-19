"Az újpesti közönség többet érdemel" - Dunai Antal már nem jár imádott klubja meccseire

Rosszul kezdte az évet az Újpest focicsapata. A gárda csak hetedik a bajnokágban, három meccsét is elveszítette odahaza. A bajt csak tetézte, hogy a lila-fehérek az NB II-es Kecskemét otthonában a Magyar Kupából is kiestek. Az Újpest FC élő legendája, az olimpiai bajnok Dunai Antal nem szól bele a szakmai munkába, de véleményét megosztotta lapunkkal.

Okkal szomorúak az Újpest FC focistái Fotó: Nemzeti Sport

Dunai szerint az lehet a legnagyobb baj a liláknál, hogy keresve sem található a csapatban olyan futballista, mint amilyen az ő korában Bene Ferenc, Fazekas László, Zámbó Sándor vagy éppen – ezt mi fűztük hozzá – Dunai volt.

Annyi bizonyos, hogy a feltételek biztosítottak, csak élni kellene vele. És még valami, az újpesti közönség a mostani, és a sok éves teljesítménynél jóval többet érdemel

- mondta Dunai, aki úgy véli, a magyar játékosok gyorsasága némi kívánnivalót hagy maga után.

"Annak idején is pattogott a labda, voltak lőtt passzok és indítások. De, ha most magamról ejthetek néhány gondolatot, nem véletlenül értem el a hosszú labdákat, illetve futottam le a rám állított, engem őrző bekkeket."

Dunai fiatal játékosként még atlétikai edzőt is felkeresett, hogy javítson a sebességén.

Dunai Antal olimpiai bajnok labdarúgó Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

"Szerencsére elvállalt, de az első találkozás, finoman fogalmazva is, borzasztó élményeket adott számomra. Futottam, mint a nyúl, dobáltam a lábam össze vissza, erőlködtem, de ezzel együtt úgy éreztem, hogy gyors vagyok. Nos, jött a hidegzuhany. A tréner azt mondta, neki elég ennyi a látottakból, ha tovább figyelne, akkor elmenne a kedve az élettől és a futástól is. Szerencsére nem így történt, hosszú hónapokig jártam hozzá, aminek meg is lett az eredménye. a száz métert 11 másodperc alatt sikerült megtennem, de ami ennél is fontosabb – a fociban – rövidtávon, mondjuk, harminc méteren kell gyorsnak lenni. Én 3,1 másodpercet tudta fénykoromban harmincon. Csoda, ha a védők a hátamat láttak a pályán? "

Kazincbarcikára utazik az Újpest FC

Dunai hozzátette, a gyorsaság nem hátrány, de az se baj, ha emellett a labdával is jó barátságban vannak a focisták. Szombaton Kazincbarcikán kiderül, tud-e javítani az NB I-ben az Újpest.





