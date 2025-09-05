Szalah után újabb csapattársa babrálhat ki Szoboszlaival

Szoboszlai Dominik is egyike annak a nyolc futballistának, akik közül kikerül augusztus hónap legjobbja az angol Premier League mezőnyében. A bajnoki címvédő Liverpool magyar légiósa siker esetén először kapná a topliga rangos díját.

Szalah (balra) fél éve elcsaklizta a PL-díjat Szoboszlai orra elől, most Ekitiké (a háttérben) lehet rá veszélyes / Fotó: Getty Images

A világbajnoki selejtezőkre készülő magyar válogatott csapatkapitánya remek hónapot zárt a PL-ben. A Bournemouth (4-2), a Newcastle (3-2) és az Arsenal (1-0) elleni mérkőzést is végigjátszotta, utóbbi elleni rangadót fantasztikus szabadrúgásgóllal döntötte el, és Newcastle-höz hasonlóan ekkor is a meccs legjobbjának választották.

Szoboszlai a Liverpool tökéletes szezonrajtjának egyik sztárja volt.

A magyar játékos többnyire nem a saját posztján játszott, először a Newcastle elleni siker során, amelyen csodálatos átlépéssel alapozta meg a Liverpool hosszabbításban esett győztes gólját, majd mesteri teljesítményt nyújtott az Arsenal ellen, és a Premier League történetének egyik legszebb szabadrúgásgólját szerezte. Hét szerelése volt augusztusban, ennél csak két futballista tud többet felmutatni” – indokolta Szoboszlai nevezését a szavazást szeptember 8-án záró Premier League hivatalos oldala.

Újabb csapattársával versenyez Szoboszlai

Szoboszlai riválisai a szavazáson: Riccardo Calafiori (Arsenal), Jack Grealish (Everton), Marc Guéhi (Crystal Palace), Erling Haaland (Manchester City), Joao Pedro (Chelsea), Antoine Semenyo (Bournemouth) és új liverpooli csapattársa, Hugo Ekitiké.

Szoboszlainak korábban az idén februári teljesítményével is jó esélye volt megnyerni a hónap legjobbja címet. Akkor az az érdekes helyzet állt elő, hogy a PL szavazásán csapattársa, Mohamed Szalah kapta a legtöbb voksot – a Liverpool-szurkolók viszont Szoboszlai látták a legjobbnak.