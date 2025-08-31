„Megrázó látvány" - Szalah elárulta, mi a legfurcsább Szoboszlaiban

Mohamed Szalah és Szoboszlai Dominik a harmadik közös idényüket kezdték el a Liverpoolnál, amellyel a legutóbbi évadban megnyerték az angol bajnokságot. Az egyiptomi futball sztár és a magyar válogatott csapatkapitánya 89 tétmérkőzésen futballoztak együtt, ezeken 11 gólt hoztak össze közösen. A pályán kívül is kiváló kapcsolatot ápolnak, és egy új interjúban Szalah ezt megerősítette - idézte a cikket a Magyar Nemzet.

Szalah (balra) jó viszonyt ápol Szoboszlaival Fotó: AFP

Sőt, az egyiptomi azt is elárulta, hogy mit tart a legfurcsábbnak Szoboszlaiban.

Kedvelem őt, nagyon szenvedélyes játékos. Az persze megrázó látvány, amikor reggelente lehajtott fejjel megérkezik az edzőközpontba, de utána mindig sokat beszélgetünk. Nagyon tehetséges, minden képessége megvan ahhoz, hogy nagyszerű futballista legyen… És ami a legfontosabb, keményen is dolgozik. Szóval amikor egy kicsit lazábbra venné a dolgokat, én ott vagyok, hogy piszkáljam egy kicsit

- fogalmazott Szalah.

A Liverpool legközelebb vasárnap (17.30, tv: Spíler1) lép pályára, az Arsenalt fogadja.