"Láttuk, mit művel" - Szoboszlai Dominiktól rettegnek az írek a meccs előtt

Az írek a liverpooli magyaroktól tartanak a válogatott meccs előtt. Az Arsenal drukkerei még emlékeznek Szoboszlai bombájára.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.05. 09:00
Magyarország meccsen emlék

Nemcsak Magyarország, az írek is lázban égnek a két csapat szombati világbajnoki selejtezője előtt (20.45, M4 Sport). A mieink utoljára 1986-ban szerepeltek vb-n, az írek sem mostanában. Huszonhárom évvel ezelőtt, a 2002-es vb-részvétel az utolsó szép emlékük, jellemző, hogy a Ferencváros jelenlegi edzője, Robbie Keane akkor 22 évesen volt a csapat ifjú szupersztárja. Most úgy érzik, újra eljött az ő idejük, a magyarok elleni meccsen egyedül Szoboszlai Dominiktól tartanak. De tőle nagyon.

szoboszlai
Szoboszlai 2024-ben is játszott az írek ellen / Fotó: Ben McShane


A közösségi oldalakon mindenki úgy véli, nagy lehetőség előtt áll a csapat.

"Szeptember óta, egy éve nem kaptunk ki itthon. Folytatni kell a veretlenségi sorozatot, győzni kell. Már csak azt kell kitalálni, mihez kezdjünk Szoboszlaival."

- írta egy kommentelő az X-en, mellé csapódva egy másik annyival egészítette ki a problémát, hogy a „Szoboszlai és Kerkez-faktor” lehet veszélyes.

Ha már a Liverpool magyar párosa: van olyan ír Arsenal-drukker, akiben élénken él a múlt vasárnapi emlék és Szoboszlai meccset eldöntő bombagólja.

Láttuk, mit művelt. Tökéletes, jó meccset játszott az Arsenal, erre jött Szoboszlai szabadrúgásgólja

- írta az Ágyúsok ír drukkere.

Szoboszlai Puskás nyomában

Egy helyi szakíró, John Fallon nem spórolt a jelzőkkel. Kijelentette, hogy Szoboszlai Puskás Ferenc óta a magyar labdarúgás legnagyobb csillaga

 

