"Láttuk, mit művel" - Szoboszlai Dominiktól rettegnek az írek a meccs előtt

Az írek a liverpooli magyaroktól tartanak a válogatott meccs előtt. Az Arsenal drukkerei még emlékeznek Szoboszlai bombájára.
Nemcsak Magyarország, az írek is lázban égnek a két csapat szombati világbajnoki selejtezője előtt (20.45, M4 Sport). A mieink utoljára 1986-ban szerepeltek vb-n, az írek sem mostanában. Huszonhárom évvel ezelőtt, a 2002-es vb-részvétel az utolsó szép emlékük, jellemző, hogy a Ferencváros jelenlegi edzője, Robbie Keane akkor 22 évesen volt a csapat ifjú szupersztárja. Most úgy érzik, újra eljött az ő idejük, a magyarok elleni meccsen egyedül Szoboszlai Dominiktól tartanak. De tőle nagyon.
A közösségi oldalakon mindenki úgy véli, nagy lehetőség előtt áll a csapat.
"Szeptember óta, egy éve nem kaptunk ki itthon. Folytatni kell a veretlenségi sorozatot, győzni kell. Már csak azt kell kitalálni, mihez kezdjünk Szoboszlaival."
- írta egy kommentelő az X-en, mellé csapódva egy másik annyival egészítette ki a problémát, hogy a „Szoboszlai és Kerkez-faktor” lehet veszélyes.
Ha már a Liverpool magyar párosa: van olyan ír Arsenal-drukker, akiben élénken él a múlt vasárnapi emlék és Szoboszlai meccset eldöntő bombagólja.
Láttuk, mit művelt. Tökéletes, jó meccset játszott az Arsenal, erre jött Szoboszlai szabadrúgásgólja
- írta az Ágyúsok ír drukkere.
Egy helyi szakíró, John Fallon nem spórolt a jelzőkkel. Kijelentette, hogy Szoboszlai Puskás Ferenc óta a magyar labdarúgás legnagyobb csillaga.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.