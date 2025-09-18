Dartsőrület Budapesten, világklasszisokat láthatsz a Hungarian Darts Trophy-n

A 48 fős Hungarian Darts Trophy-mezőnyben mindenki ott van, aki számít: a két utóbbi világbajnok, Luke Littler és Luke Humphries, a holland ikon és címvédő Michael van Gerwen, a walesi showman Gerwyn Price, a skót legenda, Peter Wright és az angol Rob Cross. A közönség kedvencei közül jön még Stephen Bunting, James Wade, Chris Dobey, Damon Heta, Jonny Clayton, Dave Chisnall, Ross Smith, Josh Rock és Danny Noppert, sőt a Pro Tour-ranglistáról kvalifikáló holland legenda, Raymond van Barneveld is újra dobót áll.

Luke Littler Budapesten lép fel a Hungarian Darts Trophy versenyen Fotó: Lewis Storey

És ha ez még nem lenne elég, négy magyar is színpadra lép a hétvégén: Major Nándor, Prés Nándor, Sárai Levente és Borbély András csatlakozik a mezőnyhöz. Ők a hazai közönség támogatását élvezve próbálnak meg bravúrt elérni – ami nem könnyű, de a dartsban már láttunk nagyobb csodát is, mint egy magyar nyílzáport a világklasszisok ellen.

A szervezők sem bíznak semmit a véletlenre: a világ legjobbjait négy patinás budapesti szállodában helyezik el, ahol a kontinentális reggeli mellett magyaros ízek is terítékre kerülnek – igen, a gulyás is a menü része lesz. De nemcsak a tányéron lesz show, hanem a színpadon is: a Hot Girly Dance Class táncosai gondoskodnak a közönség felpörgetéséről.

„Négy lány alkotja idén a fő tánckart, évek óta csináljuk a rendezvényt, de idén új show-val készültünk, amit még nem láthattak a nézők” – mondta Lakatos Loretta, Hot Girly Dance Class alapítója és koreográfusa.

„Az első nap mindig nagy izgalom, hiszen a színpad adottságaihoz ilyenkor igazítjuk a koreográfiát, de utána a lányok már önjáróak, és csak élvezik a hangulatot. Nagyon szeretjük a Hungarian Darts Trophy-t, az egyik legjobb rendezvényünk az évben!”

Hungarian Darts Trophy: Három napos fesztivál

Mindez persze nem csak a táncról szól: az MVM Dome-ban a darts szurkolói fesztivállá változik a három napra. Aki járt már European Tour-versenyen, tudja, hogy ez nem csupán sportesemény, hanem hatalmas buli: a jelmezek, a dalok, a „180!” felkiáltások és a közös éneklés a rendezvény védjegyei.