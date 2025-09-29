RETRO RÁDIÓ

„Tudtam, csak mi nyerhetünk” – új paksi hőst ünnepeltek az NB I-ben

Válogatott kapuvédőkre specializálja magát a Paks középpályása. Gyurkits Gergő tavasszal a ferencvárosi Dibusz Dénest lepte meg, szombaton pedig a Puskás Akadémia kapusát, Szappanos Pétert mattolta kétszer a labdarúgó NB I-ben.

Megosztás
Szerző: (s)
Létrehozva: 2025.09.29. 17:45
Módosítva: 2025.09.29. 18:18
labdarúgás Paks Puskás Akadémia Gyurkits Gergő

A listavezető Paksi FC hazai pályán 0-1-es és 1-2-es hátrányból fordítva 3-2-re legyőzte a Puskás Akadémiát a labdarúgó Fizz Liga nyolcadik fordulójának szombati játéknapján. A 23 éves paksi középpályás, Gyurkits Gergő két gólt szerzett, a 39. percben a kapu bal oldalába talált, majd három perccel a lefújás előtt 11-esből volt eredményes – tavasszal a Ferencváros ellen is gólt lőtt, akkor Dibusz Dénes kapuját vette be.

Gyurkits Gergő (zöldben) két gólt szerzett az elmúlt hétvégén
Gyurkits Gergő (zöldben) két gólt szerzett az elmúlt hétvégén Fotó: Dömötör Csaba

Tudtam, a Puskás ellen csak mi nyerhetünk annak ellenére, hogy Nagy Zsolték kétszer is vezettek. A magyarázat egyszerű: mi vagyunk az egységesebb, gólveszélyesebb együttes

– nyilatkozta a bajai születésű Gyurkits, aki aláhúzta, mivel tökéletes a paksi futballisták összhangja, ez a győzelem nem volt a véletlen műve. 

Gyurkits Gergő nem izgult

A büntetőm elvégzése előtt nem izgultam. Amikor a Puskás jelenlegi kapusa, Szappanos még Pakson szerepelt, az edzéseken sokszor rúgtam neki büntetőt. Többnyire betaláltam, ezért efelől ezúttal sem volt kétségem.

Kérdésünkre, vajon miért ő végezte el a büntetőt, Gyurkits ezt válaszolta: három-négy játékos közül kerül ki az ítéletvégrehajtó személye, és ezúttal ő érezte magában a kellő önbizalmat és erőt. A hajrában, 2-2-nél a 89. percben Windecker József remek koreográfiájú akció végén emlékezetes góllal tette fel az i-re a pontot. 

Külsővel úgy küldte a labdát a jobb alsó sarokba, ami technikailag ugyan kockázatos vállalkozás, de siker esetén egyedi megoldás. és ez most bejött

– jegyezte meg a kétgólos Gyurkits.

A tolnaiak ezzel megőrizték veretlenségüket, a felcsúti együttes pedig sorozatban negyedik élvonalbeli meccsén sem tudott győzni.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu