„Tudtam, csak mi nyerhetünk” – új paksi hőst ünnepeltek az NB I-ben

A listavezető Paksi FC hazai pályán 0-1-es és 1-2-es hátrányból fordítva 3-2-re legyőzte a Puskás Akadémiát a labdarúgó Fizz Liga nyolcadik fordulójának szombati játéknapján. A 23 éves paksi középpályás, Gyurkits Gergő két gólt szerzett, a 39. percben a kapu bal oldalába talált, majd három perccel a lefújás előtt 11-esből volt eredményes – tavasszal a Ferencváros ellen is gólt lőtt, akkor Dibusz Dénes kapuját vette be.

Gyurkits Gergő (zöldben) két gólt szerzett az elmúlt hétvégén Fotó: Dömötör Csaba

Tudtam, a Puskás ellen csak mi nyerhetünk annak ellenére, hogy Nagy Zsolték kétszer is vezettek. A magyarázat egyszerű: mi vagyunk az egységesebb, gólveszélyesebb együttes

– nyilatkozta a bajai születésű Gyurkits, aki aláhúzta, mivel tökéletes a paksi futballisták összhangja, ez a győzelem nem volt a véletlen műve.

Gyurkits Gergő nem izgult

A büntetőm elvégzése előtt nem izgultam. Amikor a Puskás jelenlegi kapusa, Szappanos még Pakson szerepelt, az edzéseken sokszor rúgtam neki büntetőt. Többnyire betaláltam, ezért efelől ezúttal sem volt kétségem.

Kérdésünkre, vajon miért ő végezte el a büntetőt, Gyurkits ezt válaszolta: három-négy játékos közül kerül ki az ítéletvégrehajtó személye, és ezúttal ő érezte magában a kellő önbizalmat és erőt. A hajrában, 2-2-nél a 89. percben Windecker József remek koreográfiájú akció végén emlékezetes góllal tette fel az i-re a pontot.

Külsővel úgy küldte a labdát a jobb alsó sarokba, ami technikailag ugyan kockázatos vállalkozás, de siker esetén egyedi megoldás. és ez most bejött

– jegyezte meg a kétgólos Gyurkits.

A tolnaiak ezzel megőrizték veretlenségüket, a felcsúti együttes pedig sorozatban negyedik élvonalbeli meccsén sem tudott győzni.