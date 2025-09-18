Dráma: barátaival játszott, majd összeesett és meghalt a fiatal sportoló

Mindössze 17 éves volt. A fiatal sportoló, akár profi golfozó is lehetett volna.
Egy 17 éves fiú hétfőn összeesett a georgiai Dodge megyében. Hadden Kelly a barátaival játszott, amikor összeesett szülővárosában. A fiatal fiú éppen tréfálkozott, vécépapírral dobált meg fákat és házakat, mikor az eset történt. Majd egy barátja mozdulatlanul talált rá a fiatal sportolóra, reggel kilenc óra körül.
Joe Smith Dodge megyei halottkém, aki nem mellesleg Hadden nagybátyja, elárulta, hogy a helyi kórházba szállították a fiút, ahol később halottnak nyilvánították. A boncolási eredményre várnak, hogy kiderüljön Hadden halálának pontos oka és körülménye.
Hadden Kelly kiváló golfjátékos volt és készen állt, hogy részt vehessen a közeli állami tornán. A Dodge megyei iskola egyik legtehetségesebb gyermekeként tarották számon. Az iskola Facebook bejegyzésben tette közzé a sportoló halálát.
Nincs szó, amely kifejezhetné a DCHS családunk szomorúságát Hadden Kelly junior elvesztése miatt
- idézi az iskolát a The Sun.
A csapat, melyben Hadden játszott, egy megemlékező nyilatkozatot tett közzé, és megjegyezte, hogy a golfozó kiváló sportoló volt. Késő estig bent volt, hogy támogathassa a csapatát a versenyeken és edzéseken.
Nagybátyja szerint, ha lehetősége adódik egy nap profi sportoló lett volna Hadden. A golftornákon 2025-ös adatok szerint Hadden bekerült a top 10-be. Emellett a regionális selejtezőn ötödik lett.
