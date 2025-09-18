RETRO RÁDIÓ

Dráma: barátaival játszott, majd összeesett és meghalt a fiatal sportoló

Mindössze 17 éves volt. A fiatal sportoló, akár profi golfozó is lehetett volna.

Megosztás
Szerző: Alexa
Létrehozva: 2025.09.18. 14:30
sportoló boncolás haláleset

Egy 17 éves fiú hétfőn összeesett a georgiai Dodge megyében. Hadden Kelly a barátaival játszott, amikor összeesett szülővárosában. A fiatal fiú éppen tréfálkozott, vécépapírral dobált meg fákat és házakat, mikor az eset történt. Majd egy barátja mozdulatlanul talált rá a fiatal sportolóra, reggel kilenc óra körül.

fiatal sportoló
Elhunyt a fiatal sportoló, miután összeesett Fotó: freepik.com / Illusztráció

Elhunyt a fiatal sportoló

Joe Smith Dodge megyei halottkém, aki nem mellesleg Hadden nagybátyja, elárulta, hogy a helyi kórházba szállították a fiút, ahol később halottnak nyilvánították. A boncolási eredményre várnak, hogy kiderüljön Hadden halálának pontos oka és körülménye. 

Hadden Kelly kiváló golfjátékos volt és készen állt, hogy részt vehessen a közeli állami tornán. A Dodge megyei iskola egyik legtehetségesebb gyermekeként tarották számon. Az iskola Facebook bejegyzésben tette közzé a sportoló halálát.

Nincs szó, amely kifejezhetné a DCHS családunk szomorúságát Hadden Kelly junior elvesztése miatt

- idézi az iskolát a The Sun.

A csapat, melyben Hadden játszott, egy megemlékező nyilatkozatot tett közzé, és megjegyezte, hogy a golfozó kiváló sportoló volt. Késő estig bent volt, hogy támogathassa a csapatát a versenyeken és edzéseken.

Nagybátyja szerint, ha lehetősége adódik egy nap profi sportoló lett volna Hadden. A golftornákon 2025-ös adatok szerint Hadden bekerült a top 10-be. Emellett a regionális selejtezőn ötödik lett.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu