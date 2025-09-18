,,A lányom túlélte a rákot, de egy rovar miatt meghalt” - egy anya könnyfakasztó vallomása

Tragikus módon meghalt egy 28 éves örökösnő, miután két kórházból is elutasították. Marissa Laimou-t szeptember 11-én élettelenül találta meg ágyában házvezetőnője, abban a londoni lakásban, ahol lakott. Rovarcsípés okozta a halálát, pedig már a rettegett kórral, a rákkal is megküzdött előtte.

Egy rovarcsípés miatt vesztette életét a lány Fotó: freepik.com / Illusztráció

A görög média arról számolt be, hogy Marissa szeptemberben kezdett rosszul lenni, szédült, viszketést érzett és láza volt, amely mind fertőzésre utaló tünetek voltak.

Orvosa paracetamolt írt fel neki, de ettől állapota nem javult, így egy londoni kórházban felkeresték az onkológust, aki elintézte, hogy egy másik kórházba szállítsák. Ott orvosok helyett, azonban csak ápolónők vizsgálták meg, akik hazaküldték mondván nincs szükség kórházi felvételre.

Kora este kiengedték antibiotikummal és rovarcsípésre utaló diagnózissal. Másnap holtan találták ágyában. Édesanyja, Bessy, a görög médiának elmondta, hogy egy rovarcsípés okozta toxikus sokk ölte meg lányát, bár az nem világos milyen típusú rovar csípte meg.

A lányom túlélte a rákot, de egy rovar miatt halt meg

- idézi szavait a The Sun.

A hozzátartozók elárulták, hogy még nem végezték el a boncolást, amely bele fog telni egy hétbe. A kórház elismerte, hogy belső hiba történt, és vizsgálatot indítottak az ügyben.

Nagynénje szerint a család addig nem tud válaszokkal szolgálni, amíg nem történik meg a boncolás. Barátai szerint Marissa rendezte a londoni Rómeó és Júlia előadását, mellette pedig egy másik színházi projektre készült.

Túlélte a mellrákot, rovarcsípés okozta halálát

Marissa barátai rendkívül erősnek, tehetségesnek és a művészetek iránt elkötelezett lányként írták l őt, főleg miután legyőzte a mellrákot. A Laimos család az egyik legismertebb név a görög hajózásban, üzleti gyökerei a huszadik századig nyúlnak vissza. A család most lányukat gyászolja, akinek élete hidat képezett a brit főváros felső társadalmi, divat- és színházi élete között.

A The Sun cikke említ néhány teendőt, amennyiben rovarcsípés gyanúja áll fenn.