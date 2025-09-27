Bognár György megint nem kertelt, erős véleményt formált a riválisokról

A veretlenül listavezető Paks az előző kiírásban ezüstérmes Puskás Akadémia ellen folytatja a szereplését az NB I 8. fordulójának szombati (20 óra, tv: M4 Sport) meccsén. Pályaválasztóként a legutóbbi három, felcsútiak elleni bajnokija közül egyszer döntetlent ért el, kétszer pedig nyert. A listavezető Paks vezetőedzője, Bognár György a Metropolnak nem kertelt, az erőviszonyok alapján nem csak a Paks, Ferencváros, Puskás hármasban gondolkozik.

Bognár György csak a 4-5. helyre saccolja csapatát Fotó: Nemzeti Sport

A Győr felzárkózott a legjobbak közé. Magunkat a pillanatnyilag igen előnyös helyzetünk ellenére a negyedik-ötödik helyezettek közé saccolom, amivel persze nem azt állítom, hogy be is érjük ennyivel

– hangzott Bognár válasza, majd tagadta azt a közvélekedést, hogy együttese főként a kontracsapásai miatt híres.

Bognár György a széleken támadna

Lehetséges, hogy a felcsúti vendégcsapat erre bazíroz, én viszont inkább a széleken vezetett támadásokkal és pontos középre ívelésekkel tervezem a szombatot

A vendég felcsútiak számára fontos lenne a győzelem Pakson, ha nem szeretnének leszakadni az élmezőnytől. Hornyák Zsolt vezetőedző együttese hét mérkőzés után három vereségnél tart, amelyre 2020 ősze óta nem volt példa.