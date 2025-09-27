RETRO RÁDIÓ

Bognár György megint nem kertelt, erős véleményt formált a riválisokról

Az esélyekről beszélt a Paks vezetőedzője. Bognár György szokás szerint őszintén fogalmazott csapata kapcsán.

Megosztás
Szerző: (s)
Létrehozva: 2025.09.27. 09:30
labdarúgás Paks Puskás Akadémia NB I

A veretlenül listavezető Paks az előző kiírásban ezüstérmes Puskás Akadémia ellen folytatja a szereplését az NB I 8. fordulójának szombati (20 óra, tv: M4 Sport) meccsén. Pályaválasztóként a legutóbbi három, felcsútiak elleni bajnokija közül egyszer döntetlent ért el, kétszer pedig nyert. A listavezető Paks vezetőedzője, Bognár György a Metropolnak nem kertelt, az erőviszonyok alapján nem csak a Paks, Ferencváros, Puskás hármasban gondolkozik.

Bognár György csak a 4-5. helyre saccolja csapatát
Bognár György csak a 4-5. helyre saccolja csapatát Fotó: Nemzeti Sport

A Győr felzárkózott a legjobbak közé. Magunkat a pillanatnyilag igen előnyös helyzetünk ellenére a negyedik-ötödik helyezettek közé saccolom, amivel persze nem azt állítom, hogy be is érjük ennyivel

– hangzott Bognár válasza, majd tagadta azt a közvélekedést, hogy együttese főként a kontracsapásai miatt híres.

Bognár György a széleken támadna

Lehetséges, hogy a felcsúti vendégcsapat erre bazíroz, én viszont inkább a széleken vezetett támadásokkal és pontos középre ívelésekkel tervezem a szombatot

A vendég felcsútiak számára fontos lenne a győzelem Pakson, ha nem szeretnének leszakadni az élmezőnytől. Hornyák Zsolt vezetőedző együttese hét mérkőzés után három vereségnél tart, amelyre 2020 ősze óta nem volt példa.

Ősszel veretlen a Paks

A Paks hazai eredményei ebben a bajnokságban: Győr 3-3, ZTE 2-2, Kazincbarcika 3-0

A Puskás Akadémia idegenben: Kisvárda 1-2, Ferencváros 2-1, DVTK 1-1

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu