„A legfontosabb, hogy ne kapjunk gólt” – Robbie Keane kiadta a jelszót BL-meccs előtt

Az utolsó lépésre készül a Ferencváros a Bajnokok Ligája-selejtezőben. Az örmény Noah és a bolgár Ludogorec kiejtése után az azeri Qarabag vár a zöld-fehérekre a legrangosabb európai kupasorozat kapujában. A tét óriási: siker esetén a Fradi 2020 után ismét a BL-főtáblára jutna, vereség esetén pedig az Európa-liga csoportkörében folytathatná szereplését. Robbie Keane együttese a hétvégén ugyan vereséget szenvedett a Puskás Akadémiától, de az ír edző hangsúlyozta, a keddi összecsapás teljesen más súllyal bír. Az ellenfél, a Qarabag, saját bajnoki rajtját el is halasztotta, hogy a lehető legjobb erőben érkezzen Budapestre.

Robbie Keane szerint a legfontosabb, hogy kapott gól nélkül hozzák le a mérkőzést Fotó: Purger Tamás

Robbie Keane elmondta, mi lehet a kulcs

A Ferencváros vezetőedzője, Robbie Keane a sajtótájékoztatón kiemelte, hogy a Qarabag elleni párharc két mérkőzésből áll, és az első találkozó legfontosabb feladata a kapott gól elkerülése. Az ír szakember úgy látja, a Ferencváros és az azeri bajnok hasonló erősséget képvisel, de ha a játékosai azt tudják nyújtani, amit elterveztek, akkor képesek lehetnek sok problémát okozni az ellenfélnek.

A két csapat egy szinten van. Ha úgy játsszunk, ahogy szeretnénk, akkor megvan a lehetőségünk őket legyőzni, sok problémát tudunk majd nekik okozni. Két meccses párharcról beszélünk, kedden a legfontosabb, hogy kapott gól nélkül hozzuk le az odavágót. A srácok és a klub jó pár év után állnak ekkora siker kapujában, ez edzőként és játékosként is hatalmas motiváció

– mondta a Ferencváros vezetőedzője a Magyar Nemzetnek.

A Ludogorec elleni játék jó alap lehet

Az első félidő első tíz percében kicsit idegesek voltunk. Megnyugodtunk utána, a középpályát uraltuk, gyorsabbak voltunk. Persze, elégedett lennék a Ludogorec elleni teljesítménnyel, de a fociban ez nagyon nehéz, egy nagyon jó csapat ellen fogunk játszani. Mindig van mit javítanunk, csak ismételni tudom magamat: legfontosabb, hogy ne kapjunk gólt.

A 2022-es, szintén Qarabag elleni összecsapásról Keane úgy véli, annak már nincs jelentősége. Akkor a jelenlegi Fradi-keretből csak Dibusz Dénes szerepelt kezdőként, az azerieknél pedig négy játékos. Az ír szakember a mostani felkészülés során inkább a közelmúlt mérkőzéseit elemezte, azokat tartva igazán relevánsnak. A hétvégi, Puskás Akadémia elleni vereséget követően a szurkolóknak is üzent: szerinte a BL és az NB I teljesen más szintet képvisel, ezért is rotált nagyot a bajnokin. Úgy érzi, a szombati mérkőzésen is ők voltak a jobbak, csak a helyzetkihasználás hiányzott.

Szögezzük le az elején: teljesen más kupasorozat a BL és az NB I. Mindenki erről beszél, hogy milyen fontos meccs lesz a keddi, ezért is pihentettem tíz játékost. Szombaton így is mi voltunk a jobbak, ha a helyzeteinket belőjük, hagyjuk is ezt… A szurkolóknak üzenem, hogy ismét hozzák magukkal a hangjukat, a játékosoktól pedig intenzitást várok el. Illetve olyan teljesítményt is kell letenniük az asztalra, ami lázba hozza a játékosokat

- tette hozzá Keane.