RETRO RÁDIÓ

Élő tévéadásban röhögtek a Fradi volt edzőjén – Videó

Peter Stöger megnevettette az ETO-verés után őt faggató riportert és szakkommentátorokat. A korábbi Fradi-edző nagyot alakított a mikrofonnál.

Megosztás
Szerző: LL
Létrehozva: 2025.08.29. 15:45
Peter Stöger Konferencia-liga ETO Rapid Fradi

Győri veresége után, a csütörtöki bécsi visszavágón nagy nehezen fordított a Rapid az ETO FC ellen, így 3-1-es összesítéssel Bolla Bendegúz csapata jutott tovább a Konferencia-liga főtáblájára. A magyar válogatott jobbhátvédjén kívül az osztrákok vezetőedzője, Peter Stöger is ismerős lehet a honi fuballrajongóknak, hiszen 2021 nyarától a decemberi leváltásáig 31 tétmeccsen a Fradi szakvezetője volt. Most a másik magyar zöld-fehérek elleni továbbjutás hozta elő belőle a tréfamestert: a kupamérkőzés hőséről az ORF élő tévéműsorában sütött el egy poént, megnevettetve az őt faggató műsorvezetőt és szakkommentátorokat.

A korábbi Fradi-edző Peter Stöger nem mindennapi poént sütött el az ETO elleni Rapid-fordítás után
A korábbi Fradi-edző Peter Stöger nem mindennapi poént sütött el az ETO elleni Rapid-fordítás után (Fotó: Csudai Sándor)

Mindkét Rapid-gólt az a 26 éves kongói–francia csatár, Claudy Mbuyi lőtte, akit nyáron 430 ezer euróért (170 millió forint) szerződtetett a másodosztályú St. Pöltentől, az osztrák 2. Liga gólkirályaként. 

Sarki boltban kapta a tippet a Fradi exedzője

Most azt kérdezték Stögertől, hogy kinek az ötlete volt Mbuyi szerződtetése, mire az edző somolyogva válaszolt:

Van a közelben egy sarki bolt, ahol odajött hozzánk egy nő, és javasolta, hogy nézzünk rá erre a St. Pölten-i gólvágóra

– idézte Pepi Stöger viccelődését a Magyar Nemzet.

Az 59 éves szakember szavain jót nevettek a műsorvezetők, akik felvetették, hogy másoknak is el kéne menniük abba az üzletbe ilyen tanácsokért. Stöger aztán komolyra fordította a szót, és elárulta, hogy tavaly a másodosztályú Admira Wacker sportigazgatójaként dolgozva többször is látta Mbuyi remeklését, ami segített a leigazolása kitervelésében.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu