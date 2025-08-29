Élő tévéadásban röhögtek a Fradi volt edzőjén – Videó

Győri veresége után, a csütörtöki bécsi visszavágón nagy nehezen fordított a Rapid az ETO FC ellen, így 3-1-es összesítéssel Bolla Bendegúz csapata jutott tovább a Konferencia-liga főtáblájára. A magyar válogatott jobbhátvédjén kívül az osztrákok vezetőedzője, Peter Stöger is ismerős lehet a honi fuballrajongóknak, hiszen 2021 nyarától a decemberi leváltásáig 31 tétmeccsen a Fradi szakvezetője volt. Most a másik magyar zöld-fehérek elleni továbbjutás hozta elő belőle a tréfamestert: a kupamérkőzés hőséről az ORF élő tévéműsorában sütött el egy poént, megnevettetve az őt faggató műsorvezetőt és szakkommentátorokat.

A korábbi Fradi-edző Peter Stöger nem mindennapi poént sütött el az ETO elleni Rapid-fordítás után (Fotó: Csudai Sándor)

Mindkét Rapid-gólt az a 26 éves kongói–francia csatár, Claudy Mbuyi lőtte, akit nyáron 430 ezer euróért (170 millió forint) szerződtetett a másodosztályú St. Pöltentől, az osztrák 2. Liga gólkirályaként.

Sarki boltban kapta a tippet a Fradi exedzője

Most azt kérdezték Stögertől, hogy kinek az ötlete volt Mbuyi szerződtetése, mire az edző somolyogva válaszolt:

Van a közelben egy sarki bolt, ahol odajött hozzánk egy nő, és javasolta, hogy nézzünk rá erre a St. Pölten-i gólvágóra

– idézte Pepi Stöger viccelődését a Magyar Nemzet.

Az 59 éves szakember szavain jót nevettek a műsorvezetők, akik felvetették, hogy másoknak is el kéne menniük abba az üzletbe ilyen tanácsokért. Stöger aztán komolyra fordította a szót, és elárulta, hogy tavaly a másodosztályú Admira Wacker sportigazgatójaként dolgozva többször is látta Mbuyi remeklését, ami segített a leigazolása kitervelésében.