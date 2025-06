„Ilyenkor férfinak kell lenned!” – Balhézott a Fradinál a távozó légiós

Virgil Misidjan nem írta be a magát a Ferencváros történelemkönyvébe. Minden versenysorozatot figyelembe véve csak 212 játékperc jutott neki a zöld-fehéreknél. A 31 éves szélsővel a Voetbal International készített interjút, amelyben kiemelik, hogy valóban nem volt sikeres a magyarországi kalandja. Annyira nem, hogy a játékost egy időben a tartalékokhoz száműzték – idézi a cikket a Csakfoci.

Virgil Misidjan nem alkotott maradandót zöld-fehérben Fotó: Nemzeti Sport

„Néha elég kemény volt, de ilyenkor össze kell szorítanod a fogad. Nem fogok panaszkodni. Akkoriban volt egy kis balhém is a klubbal, ami néha együtt jár a futballal. Az emberek gyakran csak a szép és jó oldalát látják, de én sok kellemetlenséget is megéltem. Külföldön másképp bánnak a játékosokkal, mint Hollandiában. Futballistaként mindig játszani akarsz, de néha nehéz helyzetekbe kerülsz. Ilyenkor férfinak kell lenned, keményen dolgoznod, és gondoskodnod arról, hogy készen állj a következő lehetőségre. És a lehetőség előbb-utóbb jönni fog, nekem most épp itt, a NEC-nél” – idézik a suriname-i, holland kettős állampolgárságú játékost.

Két hete vált hivatalossá, hogy Misidjan egy év után távozik a Ferencvárostól.