Máris főhet Robbie Keane feje, elveszítette egyik gólvágóját

Sokan mondták már, hogy egy felkészülés alatt mindenre és annak az ellentétére is fel kell készülnie egy csapatnak. A Fradi eddig jelentősen megerősítette a keretét, és a bevezetett magyarszabály miatt akár két csapattal is képes lenne végigjátszani az őszi szezont a nemzetközi kupasorozatban és a hazai megmérettetésein. Azonban egy-egy sérülés mindig keresztülhúzhatja a szakmai stáb elképzeléseit, főleg akkor, ha a csapat egyik kulcsjátékosáról van szó. Ugyan simán, 4-0-ra verte a Ferencváros nyári első edzőmeccsén a másodosztályú Mezőkövesdet, ám Robbie Keane homlokán bizony megerősödtek a ráncok.

A Fradi brazil csatára, Saldanha megsérült, még nem tudni, mennyit kell kihagynia Fotó: Fradi.hu/Molnár Ádám

A Fradi brazil gólvágója, Saldanha lesérült, még nem tudni, mennyit kell kihagynia

Tavaly szeptember elején érkezett az Üllői útra a 2023/24-es szezon szerb gólkirálya, Matheus Saldanha a Partizántól – a Transfermarkt szerint 3 millió euróért cserébe –, aki hónapok alatt utolérte magát, a csapat erősségévé vált. A brazil csatár hosszú távú, 2028. június 30-ig szóló szerződést írt alá, és az első zöld-fehér szezonjában összesen 17 gól és 3 gólpassz fűződött a nevéhez. Többször reppentek fel hírek arról, hogy távozik a zöld-fehérektől – megkeresésekből nem volt hiány –, ám Saldanha maradt, és a csapattal kezdte meg a felkészülést.

A mezőkövesdi edzőtáborban is látszott, hogy jó formában van, és a Fradi nyári első meccsén, a Mezőkövesd ellen lehetőséget is kapott, a szünetben állt be, csapata 3-0-ás vezetésénél. A 63. percben aztán nemcsak a Fradi szurkolói, hanem a szakmai stáb is a szívéhez kapott Robbie Keane-nel az élen, ugyanis Saldanha sántikálva jelezte, hogy cserét kér. A találkozó véget is ért a számára, egyelőre senki sem tudja, hogy a sérülése milyen súlyos. Információink szerint a brazil csatárt a Fradi péntek késő délutáni hazatérte után vizsgálják meg tüzetesen, és az orvosi stáb a leletek ismeretében tudja majd megmondani, mennyit kell Saldanhának kihagynia.

Varga Barnabás az extrapihenő után a Fradi népligeti sportkomplexumában kezdte meg a felkészülést Fotó: fradi.hu

Hétfőtől bekapcsolódik a munkába Varga Barnabás, illetve visszatér a török kölcsönből Kenan Kodro

Mindenesetre hétfőtől Varga Barnabás is csatlakozik a támadószekcióhoz – ő a csapat válogatottjaival kapott pár nap pluszpihenőt –, míg egy nappal később visszatér a török Gaziantep csapatának kölcsönadott Kenan Kodro, aki végül jól zárta a Transfermarkt adatai szerint.

Török bajnokság: 27 meccs 2 gól 1 gólpassz

Török kupa: 5 meccs 6 gól

Összesen: 32 meccs 8 gól 1 gólpassz

Ha Saldanha sérülése súlyosabb a kelleténél, akkor lesz azért kihez nyúlnia Robbie Keane-nek, hiszen ott van a tavasz legeredményesebb csatára, Alekszandr Pesics, valamint a Mezőkövesd ellen duplázó Lanny Joseph is a fent említett két támadó mellett.