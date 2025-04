Ilyen komornak még nem láttuk Kloppot: kiderült, ki lesz Gulácsiék új edzője

Jürgen Klopp is besegít Lőw Zsoltnak, hogy a szezon végéig kinevezett magyar edző gatyába tudja rázni az RB Leipzig labdarúgócsapatát, és a hátralévő hét Bundesliga-fordulóban elérjék a legfőbb célt: az őszi Bajnokok Ligája-szereplést érő helyezések egyikét. A liverpooli búcsúja, majd némi pihenő után a Red Bull konszern futballrészlegének szakmai vezetőjévé kinevezett sztáredző a vesztes stuttgarti Német Kupa-elődöntőre is elutazott. Az örökké szélesen mosolygó Klopp feltűnően morcosan nézte Orbán Williék meccsét.

Jürgen Klopp rosszkedvűen nézte a Lőw-csapat kupavereségét, de szerinte jó az irány Fotó: Getty Images

Pedig az 1-3 és a kiesés dacára a nyilatkozatok és az értékelések is arra utaltak, hogy a játék és a helyzetek alapján igenis érződött a Lőw-hatás. Csak hát – ahogy a magyar válogatott védő lipcsei csapatkapitányként fogalmazott – az xG (a helyzetek alapján számított "várható gólok" statisztikai mutatója) nem számít, kizárólag a végeredmény. A villámlátogatása végén, a lefújás után Klopp is bement a vesztes vendégcsapat öltözőjébe, mindenkit hátba veregetett és szólt hozzájuk néhány bátorító szót is. A mondandója lényege a következő volt: csak így tovább, szerinte egyértelműen látható volt az előrelépés.

Klopp tanácsokkal segíti Lőwöt

Ez is jelzi, hogy eddigi beosztottja, Lőw (és pályaedzője, a korábbi liverpooli Klopp-segítő Peter Krawietz) kinevezésével Klopp közelebb került Gulácsi Péterékhez. Az eddigi vezetőedző, Marco Rose idején a látszatát is kerülte, nehogy úgy tűnjön, hogy a kispadra pályázik.

Csak egy rövid eszmecserét folytattunk, mert mennem kellett a sajtótájékoztatóra. De azt hiszem, a következő napokban még beszélgetünk párszor, és ad majd tanácsokat

– válaszolt a Klopp-látogatást firtató Bild kérdésére Lőw Zsolt, aki a meccs előtti napon már leszögezte: csak a szezonból hátralévő hetekre vállalta a megbízást, utána új vezetőedzőt neveznek ki az RB Leipzig vezetői (erre jelenleg az angol Crystal Palace-nál dolgozó osztrák Oliver Glasner a legesélyesebb, aki korábban sportkoordinátorként és pályaedzőként is dolgozott a Red Bull Salzburgnál).

Néhány napja éppen a Bild sportfőszekesztő-helyettese, Walter M. Straten jelentette ki "bennfentesként", hogy szerinte május végén már Jürgen Klopp is ott ül majd Lőw mellett Gulácsiék kispadján. Ezt most határozottan cáfolta Oliver Mintzlaff, korábbi lipcsei klubvezér, jelenleg a Red Bull egyik vezérigazgatója.

Ezer százalék, hogy nem! Előbb leszek én magam. És azt senki nem akarja látni

– viccelődött Mintzlaff, miután Klopp mellett idegeskedte végig a stuttgari vereséget.