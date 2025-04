„Zidane és Henry ellen is játszott” - remekel az NB I-ben a meglepetéscsapat

Tavaly december 14-én a Győr odahaza 4-3-ra kikapott a DVTK-tól, viszont a legutóbbi, a 28. labdarúgó fordulóban idegenbeli 4-2-vel visszavágott. A 37-szeres exválogatott, a Győrrel kétszeres bajnok Hajszán Gyula, a Mezey György-féle válogatott kiváló balszélsője nem hitte, hogy a zöld-fehérek tizenegy meccsre rúgó veretlenségi szériát produkálnak. Márpedig ez a helyzet, 2025-ben még nem kaptak ki a bajnokságban.

Kiváló teljesítményt nyújt 2025-ben a Győr Fotó: Kovacs Peter

Jól jött a miskolciakkal szembeni revans. Annak is örülök, hogy e-mailben értesítettek arról, a jövőben elvárnak az ETO Parkban lévő páholyba

– fogalmazott Hajszán, majd hozzátette: a mostanihoz hasonlatos remek sorozatra abból az időszakból se nagyon emlékszik, amikor Verebes József, a Mágus edzette őket.

"A jelenlegi tréner, Borbély Balázs egykori szlovák válogatott játékosként Zinedine Zidane és Thierry Henry ellen is futballozott, Dunaszerdahelyen vált jó szakemberré. Munkássága azért is dicsérendő, mert egy olyan soknemzetiségű együttessel, amilyen a Győr, „azonos hangú” öltözői hátteret teremtett. Nem kizárt, hogy később más klubtól is akad majd kérője" – mondta a 63 éves legenda.

A Győr újoncként remekel

Úgy folytatta, sokan azt hitték, hogy az NB II-ből 2024-ben felkerülve az is szép lesz, ha a csapatuk bennmarad az élvonalban. Az eredmények feltűnő javulásának egyik magyarázata a 192 centi magas Petrás Sámuel teljesítménye. A zsolnai születésű, a későbbiek során Dunaszerdahelyen Borbéllyal együtt készülő kapuvédő eleinte hibázgatott, és emiatt kritizálták a győri drukkerek, de mostanra már szilárd pont az együttesben.

- Volt olyan meccs, melyen egyedül szerzett érdemeket a győzelemben, mert mentálisan rendben van. Szerencsés esetben nyáron nemzetközi porondra is kiléphetünk, ami nem egyszerű, elvégre a hátralévő bajnoki szakaszban a Paks és a Ferencváros is ellenfelünk lesz. A paksiaktól kevésbé tartok, a Fradi annál erősebb riválisunk, bár az idény két korábbi bajnokiján otthon (1-1) és idegenben (2-2) összesen négy pontot elvettünk tőlük – emlékeztetett Hajszán.