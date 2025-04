Szokatlan gólszerzők, fordulatokból nem volt hiány a Fradi meccsén

Szombat délután a bajnoki címre esélyes Puskás Akadémia 3-1-re győzte le a Fehérvárt a labdarúgó NB I-ben, ezt követően a Paks 2-0-s vereséget szenvedett a Győr ellen. A Ferencváros így vasárnap délután kapott egy remek lehetőséget, hogy meglépjen egyik riválisától. A Fradi ellenfele az MTK volt, amely végül megnehezítette a címvédő dolgát.

Alekszandar Pesics megint betalált, fordulatos meccsen győzött a Fradi Fotó: Ladóczki Balázs

Az első félidőben egyáltalán nem úgy nézett ki, hogy szoros lesz az összecsapás. A Fradi pontrúgásai egészen kiválóan sikerültek, góljaikat egyaránt fejjel érték el. Az elején szokatlan gólszerzők találtak be, először Stefan Gartenmann, majd Szalai Gábor volt eredményes. Az első játékrész utolsó perceiben aztán a nagyszerű formában játszó Alekszandar Pesics is feliratkozott a góllövőlistára, aki immáron az elmúlt tíz tétmérkőzésén tízszer talált be.

Megszenvedett a Fradi az MTK ellen

Az MTK a nagy különbség ellenére azonban nem adta fel és a második félidőben új lendületre kapcsolt, aminek meg is lett az eredménye: először a gólkirályi címre esélyes Marin Jurina, majd egy lassú, de pontos lövést követően Róbert Polievka volt eredményes. A hajrában a csereként beálló Németh Krisztián került ziccerbe, Dibusz Dénes azonban elképesztő bravúrral védeni tudott, így alakult ki a 3-2-es végeredmény.

A Fradi 59 pontjával visszavette a vezetést a tabellán, a második helyezett Puskás Akadémiénak 56, a harmadik helyen álló Paksnak 52 pontja van négy fordulóval a bajnokság vége előtt.

