Dárdai Bence elismerte, édesanyja mondta ki a döntő szót

Habár már tavaly augusztusban bemutatkozott a VfL Wolfsburg proficsapatában, Dárdai Bencének igazán novemberben sikerült az áttörés a felnőttfutballban. Dárdai Pál legifjabb, 19 éves fia 19 tétmeccsen játszott klubjában; 15 bajnokiján lőtt már korrekordot jelentő gólt és adott három gólpasszt; és a 2023-ban Budapesten még német színekben U17-es Európa-bajnokságot nyert tehetség vasárnap már a magyar A válogatottban lépett pályára. Erre Németországban is felkapták a fejüket, az utóbbi napokban nemcsak a klubja honlapján szólaltatták meg a nemzeti csapatunknál tapasztaltakról, de a Transfermarkt YouTube-csatornáján is ő volt a főszereplő, ahol többek között elárulta, valóban édesanyja, Dárdai Mónika döntött-e korábban a Herthánál maradásáról.

Dárdai Bence (középen) a törökök elleni NL-osztályozó visszavágóján kezdőként mutatkozott be a magyar válogatottban – Fotó: Anadolu via AFP

Az átigazolásokkal és a labdarúgás statisztikai adataival foglalkozó szakportál munkatársa, Fabian Knottnerus – a német ötödosztályú SV Halsenbek 32 éves amatőr védője – eddig két élvonalbeli Bundesliga-profit győzött le az ügyességi játékokban: a Holstein Kiel házi gólkirályát, Phil Harrest és az Eintracht Frankfurt török válogatott erősségét, a Fradinak az Európa-ligában nagy gólt lőtt Can Uzunt. A legifjabb Dárdai fiún azonban nem tudott kifogni, ha nehezen is (2-2 utáni „hosszabbításban”), de Bence nyerte a kihívást.

Dárdai Bencét 17 évesen még nem engedték el

Pedig a feladatok között még ki is faggatta az újságíró. Marco Rossi szövetségi kapitányunk újonca többek között elárulta, hogy egyértelműen Cristiano Ronaldót tartja a példaképének (és jobbnak Lionel Messinél is). Sőt, arról is megkérdezték, igaz-e, hogy ő már egy évvel korábban, 17 esztendősen a Borussia Mönchengladbach hívására ott akarta hagyni az akkor még apja dirigálta s a két bátyjával felálló Herthát, csakhogy az anyukája megvétózta a döntését.

Mamának akkor tényleg volt egy kis hatalmi szava

– ismerte el Dárdai Bence, akit aztán tavaly, 18 évesen (és a sokkal közelebbi Wolfsburgba...) már elengedett Dárdai Pál felesége.

Klubja honlapján egyébként a tehetséges középpályás még a Puskás Aréna-beli bemutatkozása előtt áradozott arról, hogy Telkiben milyen kedvesen fogadták Szoboszlai Dominikék, és noha az isztambuli meccsen még sérülés miatt nem játszhatott, elutazott a csapattal., és a magyar Himnuszt is ott énekelhette először válogatottként.