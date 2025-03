Talán nem sértődik meg senki, ha úgy fogjuk fel, hogy Dárdai Bence csak félig-meddig vette komolyan a Transfermarkt futballportál kérését: állítsa össze az álomtizenegyét.

Íme, Dárdai Bence játékos felfogású álomtizenegye / Fotó: transfermarkt.de

A német Bundesligában szereplő Wolfsburg és immár a magyar válogatott 19 éves középpályása amolyan vegyes családi és világválogatottat hozott össze a testvérein és édesapján túl Király Gáborral, de többek között Lionel Messivel, Virgil van Dijkkal, Roberto Carlosszal és két Ronaldóval (egyikük a portugál Cristiano Ronaldo, a másikuk a brazilok hajdani Fenoménje). A kikezdhetetlen sztárokon és a Dárdai család tagjain – köztük saját magán – kívül Dárdai Bence a legkevésbé ismert névként a jobbhátvéd Kilian Fischert tette az álomcsapatába.

Édesapja nevének említésekor a válogatott újonca mosolyogva megemlítette: Dárdai Pálra olyan védekező középpályásként esett a választása, aki mellette (saját magára leginkább hatos vagy támadóbb, nyolcas pozícióban tekint) a piszkos munkát is elvégzi, de egyben az ellenfél kapujára is veszélyes. A testvérei, Mártont és Palkót is felsorolva hozzátette: "...hogy az egész család a pályán legyen".