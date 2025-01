Nagyot harcolt a Fradi, de Dibuszt elveszítve bedarálták Frankfurtban

Papírforma-vereséggel folytatta szereplését a Ferencváros a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 7. fordulójában. A legnehezebb ellenfele, a német Bundesligában dobogós Eintracht Frankfurt ellen, 55 500 néző előtt a Fradi 2-0-s vereséget szenvedett az idei első tétmeccsén.

Maiga és a Fradi egy félidőig bírta a nyomás, aztán Uzun (balra) megszerezte a vezetést a Frankfurtnak Fotó: AFP

Nem csak a pályán és a vendégszektorban akadtak magyarok az egykori Waldstadionban, hiszen az Eintracht magyar focistái közül a 18 éves Fenyő Noah a kispadra került (az FTC-től igazolt, 19 esztendős Lisztes Krisztián nem tagja az El-keretnek). A díszpáholyban pedig a frankfurtiak 1959-es bajnoka, Sztáni István mellett helyet foglalt a két klub "közös" legendája, Détári Lajos, aki az 1987/88-as szezonban 39 tétmeccsen 14 gólt – köztük Német Kupa-győzelmet érőt – szerzett.

"Nem könnyű a helyzetem, játszottam a Frankfurtban, de magyar vagyok, játszottam a Fradiban és edző is voltam ott, ezért nem mondok semmilyen eredményt"

– tért ki a tippelés elől az Origónak a helyszínen csodálatos fogadtatásban részesült Döme, aki magával vitte az 1988-as kupadöntőn viselt góllövő cipőjét is.

Eleinte úgy tűnt, hogy a frankfurti és ferencvárosi utódai ezt elmulasztották: jó ideig nemhogy gólt, valamire való helyzetet is alig hozott a játék.

A szünetig tartotta magát a Fradi

Míg a jobbára kompaktul védekező Fradi kontrái nem jutottak lövésig, Dibusz Dénesnek is kevés dolga akadt – az egyik magabiztos védésnél azonban meghúzódott és cserét kért. A csapatkapitány helyére a 33. percben becserélt Varga Ádám is szép védésekkel mutatkozott be, többször pedig a blokkoló csapattársak segítettek be a magyar kapusnak.

Robbie Keane csapata a biztató félidei 0-0 után, a 49. perc első Eintracht-ziccerét még megúszta (Varga jól mozdult ki Ekitikére), de a 19 évesen már török válogatott Can Uzun 18 méterről a jobb felső sarokba bombázott (1-0).

Miközben a magyar bajnok ígéretes kontralehetőségek sorát rontott el a végén, tíz perccel később már a PSG-kölcsöncsatár Hugo Ekitiké is gólt ünnepelhetett közeli helyezése után (2-0). Ezután már nem változott az eredmény, pedig a 69. percben Cissé kezezése miatt előbb büntetőt ítélt a hazaiak javára Enea Jorgji albán játékvezető, de hosszas VAR-vizsgálat után vissza is vonta.