Rossz hír jött Lisztes Krisztiánról, a Frankfurt edzője árulta el

A Fradi elleni győzelme (2-0 az Európa-ligában) óta képtelen nyerni az Eintracht Frankfurt. A német csapat az utolsó EL-főtáblás meccsén 2-0-ra kikapott az AS Romától, a Bundesligában pedig egymás után háromszor végzett döntetlenre: 2-2 a Hoffenheim vendégeként, majd 1-1 a Wolfsburg ellen és Mönchengladbachban. Dino Toppmöller vezetőedző a vasárnapi (17:30, tv: Aréna 4), Kiel elleni hazai bajnoki előtt el is mondta, hogy elegük van a döntetlenekől, újra éreznék a győzelem ízét. Csakhogy számos játékosa hiányzik, közöttük említette ifjabb Lisztes Krisztiánt is.

Lisztes Krisztián újra kidőlt az Eintracht-edző szerint Fotó: eintracht.de

Toppmöller talán éppen most, a sok sérült és a gyengébb eredménysor miatt adott volna először esélyt az általa nagyra tartott Lisztesnek? Egy biztos, a téli szünetben a frankfurti vezetők dicsérték az egész ősszel mellőzött magyar támadó hozzáállását, nem adták kölcsön, a lapok pedig azt jövendölték, hogy ha minden jól megy, tavasszal végre bemutatkozhat a Bundesliga-élcsapatban. Most azonban kiderült, hogy a korábbi Fradi-közönségkedvenc megint kidőlt, ebben a szezonban már nem először.

Lisztes megint kidőlt

Biztosan hiányozni fog a védelem vezére, Robin Koch, valamint Junior Dina Ebimbe, Lisztes Krisztián és Igor Matanovic

– jelentette az edző sajtótájékoztatójáról a Frankfurter Allgemeine Zeitung. A tréner szerint Lisztesnek "izomproblémái" vannak.

A most 19 éves, magyar U21-es válogatott Lisztes Krisztián tavaly nyáron csatlakozott a frankfurtiakhoz. Noha a profikkal edz, az első csapatban még nem mutatkozhatott be. Toppmöller januárban elmondta róla, hogy ősszel balszerencséje is volt a kisebb nagyobb sérüléseivel és betegségeivel, amelyek olykor visszavetették a munkában.