Meddig kell még várni Lisztes Krisztiánra a Bundesligában? Megszólaltak a németek

Nevelőegyesülete, a Fradi elleni Európa-liga-meccset (2-0 az Eintrachtnak) csak a lelátóról nézhette, de ha lassan is, jó úton halad Lisztes Krisztián a frankfurti Bundesliga-élcsapatnál. A 4,5 millió euróért (1,8 milliárd forint) szerződtetett, 19 éves magyar támadó tavaly szeptemberben még a negyedosztályban szereplő tartalékcsapatban játszott, azóta pedig a profikkal edz. Meccskeretbe ugyan még nem került, de a főnökei elismerő szavai mellett az is optimizmusra ad okot, hogy eszük ágában sincs tavaszra kölcsönadni őt.

Lisztes keményen dolgozik, hogy fel tudja venni a ritmust a Bundesliga-élcsapatnál / Fotó: eintracht.de

Timmo Hardung sportigazgató szerint egyelőre az U21-es csapatban kell bizonyítania Lisztesnek, ez esetben nem kizárt a bemutatkozása a Bundesligában sem.

Lisztes elszántan dolgozik

– Edzéseken továbbra is velünk marad, hogy egyre inkább alkalmazkodni tudjon. Természetesen az lenne a nagy cél, hogy még ebben a szezonban a profiknál is gyűjtse a játékperceket, de alázatosak maradunk: továbbra is kemény munkával kell tartanunk magunkat a tervhez. Megfogadja a tanácsokat és elszántan dolgozik. Pontosan erre van szükség tőle. Tudtuk, hogy viszonylag nagy ugrást jelent számára a Bundesliga – mondta Hardung, akinek utóbbi szavaival összecsengett Lisztes nyilatkozata is:

Pozitív hozzáállással közelítem meg a következő hat hónapot. Itt más a tempó és nehéz volt megszokni, de szerintem jó úton járok

– mondta a magyar tehetség, akit ősszel sérülések is hátráltattak az alkalmazkodásban.

Mit zwölf Jahren wechselte Krisztián Lisztes in die Jugend des Ferencvárosi TC – dem kommenden Eintracht-Gegner in der @EuropaLeague 🇭🇺



#SGE | #UEL — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) January 22, 2025

Dino Toppmöller vezetőedző is elismerően beszélt róla.

– Hiszünk benne és apránként bizonyítja is, milyen reményteljes csatártehetség – de a sérülései többször visszavetették. El kell érnünk nála a fizikai stabilitást, és ha ez sikerül, akkor utat tör majd a tehetsége. De ez még eltart egy ideig. Megkapja tőlünk a szükséges időt és a maximális támogatást ahhoz, hogy hozzászokhasson a színvonalhoz és az új országhoz – mondta Lisztesről a szakvezető.