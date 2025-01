Kimaradhat az RB Leipzig kezdőcsapatából Gulácsi Péter: német sajtóhírek szerint belga posztriválisa, Maarten Vandevoordt véd majd a szerdai (18:45, tv: Sport1) Bajnokok Ligája-meccsen. A portugál Sporting ellen persze még a magyar légiós pihentetésével is magyarázható a kapuscsere, hiszen hatból hat vereség után a lipcseiek számára már elúszott a továbbjutás. Csakhogy a csapat hétvégi, bochumi lebőgése (3-0-s előnyről 3-3 a Bundesliga-sereghajtó ellen) után, a klubtörténet legtöbb kapott gólja miatt már a rutinos gerinc leváltásáról szólnak a hírek.

Gulácsi és Orbán, a lipcsei védelem oszlopai: újabban túl sok gólt kapnak (Fotó: picture alliance)

A német Sport1.de szerint Gulácsi és a sérülésből visszatért Xavi Simons is kispadra kerül Viktor Gyökeresék ellen. A csapatkapitány Orbán Willihez hasonlóan már tizedik éve Lipcsében szolgáló, 34 éves magyar kapus is ahhoz a rutinos gerinchez tartozik, amelynek a tagjait legkésőbb a nyári átigazolási szezonban mással kéne pótolni. Gyorsan változott a megítélés, hiszen pár hete még a Bundesliga legjobb kapusaként ünnepelték, Rose pedig azt mondta, Vandevoordté ugyan a jövő, de „egyszerűen van egy bivalyerős Pete Gulácsink”, ezért nem is téma nála a kapuscsere. Azóta elég volt egy vereség Stuttgartban és a vereséggel felérő iksz Bochumban, hogy a hibája miatt forduljon a kocka.

A 2009-ben alapított és 2016 óta topligás RB alapkoncepciója, hogy néhány rutinos, szakmailag és emberileg is rátermett alapember mellett tehetséges fiatalokat futtasson fel és adjon tovább jókora haszonnal (így tettek például Szoboszlai Dominikkal is, akit dupla haszonnal adtak tovább Liverpoolba). Ez a gerinc eddig kiváló tartást biztosított a BL-elődöntőt, számos Bundesliga-dobogót és két Német Kupa-győzelmet elért csapatnak, de az idei botladozás láttán pedzegetik a kulcsemberek közelgő lecserélését is.

A Bild például kiemelte, hogy soha ennyi gólt nem kapott még a Lipcse a német bajnokság első 18 fordulója után: már 27-szer mattolták a védelmet. Mindezt úgy, hogy a szezon elején Gulácsi Európa-klasszis teljesítményt nyújtott – újabban viszont ő is el-elkövet hibákat. Így történt Bochumban is, ahol egy rövid passza után szépített és kapott vérszemet az ellenfél.