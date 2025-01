Amilyen jól ment a játék Angliában Szoboszlai Dominiknek és Kerkez Milosnak, olyan rossz meccse volt Németországban Gulácsi Péternek és Orbán Willinek. Az RB Leipzig két magyar válogatott alapemberével háromgólos előnyből bukott pontokat a csapatuk, méghozzá a Bundesliga-utolsó Bochum otthonában.

Orbán Willi lassan beéri a lipcsei gólfelelős sztárcsatárokat, még sincs oka örömre (Fotó: NurPhoto via AFP)

A sereghajó 14 perc alatt egyenlített 0-3-ról, így Orbán hiába lőtt emlékezetes gólt, a történtek után picit sem örülhetett a szezonbeli negyedik – ezzel új egyéni rekordot jelentő – találatának.

„Ha 3-0-ról 3-3-ra végzel, az felér egy vereséggel. Tudtuk, hogy a Bochum nagyon fizikális futballt akar játszani, és az első kapott góllal kvázi magunkra hívtuk őket és a közönségüket, aztán elvesztettük a kontrollt. Magunkban kell keresnünk a hibát, hiszen jól kezdtünk és korán szereztük a gólokat (a 22. percben már 3-0-ra vezetett a Lipcse – a szerző). Aztán váltott a Bochum, nagyobb nyomást helyezett ránk, de stabilan álltunk a lábunkon. A szünetben meg is beszéltük, hogy jól kell védekeznünk.

Kár ezért és brutálisan keserű, hogy kiadtuk a kezünkből ezt a meccset

– kesergett csapatkapitányként Orbán Willi.

Orbán Willi lassan beéri a lipcsei csatárokat

A hihetetlen összeomlás elrontotta a 10. percben szerzett, látványos vezető gólja feletti örömét. Pedig a 32 éves, 54-szeres magyar válogatott védő ezzel megdöntötte a saját szezoncsúcsát. A bochumi volt Orbán ötödik gólja a 2024/25-ös Bundesliga-idényben (korábban négy évet is 4-4 góllal zárt, de most hátra van még 16 bajnoki), míg a lipcsei sztárcsatárok közül Benjamin Sesko 8, Lois Openda 6 találatnál jár. A negyedik gólja után még azzal viccelődött, hogy a monogramja és a középcsatároknak dukáló mezszám alapján lassan szólíthatnák OW9-nek, most azonban jobbnak látta egy szót sem szólni ez ügyben.

Nem csoda, hiszen a bukdácsoló Leipzig a meglepő pontvesztésével lecsúszott a Bundesliga-tabella ötödik helyére, ami már nem járna Bajnokok Ligája-indulással.

A sereghajtó feltámadása ráadásul éppen Gulácsi nagy hibája után kezdődött, amit Marco Rose vezetőedző sem hagyott szó nélkül.