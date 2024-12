A Ferencváros az ősszel rendkívül sűrű időszakon van túl. Négy Bajnokok Ligája-selejtezőt követett egy Európa-liga selejtezős, oda-visszavágós párharc, utóbbit sikeresen vette a klub, így a főtáblára jutott. A sorozatban azóta hat találkozót vívott, a MOL Magyar Kupában két mérkőzésen van túl, az NB I-ben 16-szor volt jelenése. Összesen tehát 30 tétmérkőzést vívott a Fradi, lapunk megnézte, kik voltak az együttes legtöbbet foglalkoztatott játékosai.

Kristoffer Zachariassen minden tétmérkőzésen játszott az ősszel a Fradiban (Fotó: SOOC via AFP)

A nyáron kinevezett Pascal Jansen két mezőnyjátékoson (Anderson Esiti, Ismail Aaneba) kívül mindenkinek legalább egyszer lehetőséget adott, eddig összesen 34-en játszottak az őszi szezonban (ebbe a nyáron távozók is beleszámítanak). A rekorder kisebb meglepetésre nem Dibusz Dénes, hanem Kristoffer Zachariassen lett. A norvég futballista mind a 30 tétmérkőzésen pályára lépett, Dibusz a Tiszafüred elleni kupatalálkozón padozott, így „csak” 29 összecsapásnál tart. A legjobb hatot Adama Traoré (29 meccs), Habib Maiga (28 meccs), valamint Ibrahim Cissé (27 meccs) és Cebrail Makreckis (27 meccs) teszi teljessé.

Dibusz mellett a magyarok közül Varga Barnabásnak 23, Gruber Zsombornak 14, Szalai Gábornak hét, Pászka Lórándnak négy, Kaján Norbertnek és Tóth Alexnek három-három, Varga Ádámnak és az azóta kölcsönbe távozó Katona Bálintnak egy-egy találkozó jutott.

Játékpercek alapján Dibusz a Fradi-éllovas

A fent említett statisztika abból a szempontból csalóka, hogy a rengeteg pályára lépés nem mindig egyenesen arányos a sok játékperccel. Dibusz Dénes ebben a mutatóban (2640 perc) magasan előzi a többieket, Zachariassen „csupán” az ötödik 1836 perccel. Maiga esetében szintén nagy visszaesés tapasztalható, ezen a listán hátracsúszott a kilencedik pozícióba. A legalább 1000 percet összesen 13 futballista érte el a klubban.

A Ferencváros jövőre, január 23-án játssza a következő tétmérkőzését, az ellenfele a Frankfurt lesz az Európa-liga csoportkörének hetedik fordulójában.

