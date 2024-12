Jól járt a Fradi az új Európa-liga-rendszerrel? A szakértő mindent elárult

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) az idei szezontól kezdve alaposan átvariálta a nemzetközi kupasorozatok (Bajnokok Ligája, Európa-liga, Konferencialiga) rendszerét. A korábbi, 32 csapatos mezőnyöket 36 fősekre bővítették, a négyfős csoportok helyett egy nagy ligatabella lett. Mindhárom sorozatban minden klub nyolcszor játszik az alapszakaszban, ezt követően a legjobb nyolc együttes automatikusan a nyolcaddöntőbe kerül. A 9. és a 24. hely között végzők kieséses rájátszást vívnak a maradék továbbjutó helyekért, az utolsó 12 csapat búcsúzik a kiírástól.

Szabados Gábor szerint a Fradi esélyeit javítja az Európa-liga új rendszere Fotó: Szabó Miklós

Az új rendszert a kezdetben szinte mindenki kritizálta, a legjobban maguk a futballisták lázadtak, hiszen ez számukra ismételten extra meccsterhelést jelent az egyébként is sűrű naptárjukban. Eddig hat-hat találkozót játszottak a sorozatokban, az idei naptári évben már nem lesz több nemzetközi forduló. Szabados Gábor sportközgazdász szerint a klubok megnövekedett bevételre tesznek majd szert, a szurkolók pedig jóval kiszámíthatatlanabb, ezáltal izgalmasabb versenyt kaptak.

„Az igazi különbség a médiabevételek eloszlásánál fog jelentkezni. Van egy bizonyos összeg, amit kiosztanak majd a csapatok között a szezon befejeztével. Ez függ attól, hogy ki mennyit volt képernyőn, hogyan alakultak a bevételei. Ebben biztosan növekedés lesz tapasztalható, egész egyszerűen a több meccsszám miatt. Most nem hat mérkőzést játszottak a csapatok, hanem nyolcat” – nyilatkozta megkeresésünkre Szabados Gábor.

„A nézettségnek szintén jót tett az új rendszer, látható, hogy izgalmasabb és kiszámíthatatlanabbak az összecsapások. Most már nem az van, hogy előre lehet látni, hogy a négyfős csoportból melyik két klub fog továbbjutni és gyakorlatilag van egy-két kulcsmeccs, amit ha megnyernek, már kialakul a végeredmény. Itt az utolsó fordulóig nyílt a küzdelem. Fogalmunk sincs, hogy mi fog történni, ez jót tesz a nézettségnek és a sorozatnak.”

Szabados szerint a Fradi jól járt az új rendszerrel

A Ferencváros az idén az Európa-ligában szerepel, ahol eddig három győzelem és három vereség a mérlege. Ezzel a 16. helyet foglalja el, amivel jelen állás szerint továbbjut a rájátszásba. Szabados szerint a Fradinak segített az új lebonyolítás.

Voltak olyan meglepetések, amikre nem lehetett számítani előzetesen, gondolok a Paris Saint-Germain szenvedésére, de a Ferencváros néhány remek eredményét is ide lehet sorolni, azt gondolom, hogy a magyar csapat jól szerepel eddig.

„Nem az van, hogy van néhány ellenfél, akivel kétszer kell játszani, ezáltal beszűkül a mozgástér, hanem minden meccsbe bele lehet állni úgy, hogy pontot lehet szerezni. A Fradi vert már meg francia ligás együttest, a Nice-t, idegenben tudtak nyerni a Dinamo Kijev ellen. A PAOK elleni vereség nem jött jól az év végén, de ha azt nézzük, hogy a mérkőzések felét megnyerte a Fradi, ez egy jó arány. Most is ott vannak a legjobb 24-ben, de fontos kiemelni, hogy két utolsó találkozója elég nehéz lesz. A továbbjutásra így is jó esélye van, ebben pedig az új lebonyolítási rendszernek is szerepe van.”