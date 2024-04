„Nem megbántva a labdarúgókat, de..." - Változhat az NB I lebonyolítása, reagált a szakértő

"Szavaztak a Játékosok! A legtöbben 16 csapatos NB I-et szeretnének” – adta hírül a Hivatásos Labdarúgók Szervezete (HLSZ). A körkérdésre válaszoló több mint 300 futballista 69,3 %-a „a magyar hagyományoknak leginkább megfelelő” 16 csapatos bajnokságot várja vissza a jelenlegi 12-es NB I-es mezőny helyett. A jelenlegi rendszert (12 csapat, 33 forduló) 14,2%-uk favorizálta. A legkevesebben (13,9%) támogatták a nemrég Csányi Sándor MLSZ-elnök által kilátásba helyezett, szintén 12 csapatos, de egy alapszakasz után alsó- és felsőházi rájátszásra osztott lebonyolítási módot.

Fotó: Szabó Miklós / Nemzeti Sport

Csányi Sándor: „El tudnám képzelni, de...” A Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke kilátásba helyezte, hogy idővel átalakulhat az NB I lebonyolítása. A legvalószínűbb, hogy a 3x11 forduló helyett, előbb minden csapat oda-vissza játszana egymás ellen, majd az alapszakasz 1-6. helyezettjei a felsőházban a bajnoki címért, a 7-12. helyezettek az alsóházban a kiesés elkerüléséért küzdenének.

– A 2025/26-os idényig marad a 12 csapat az élvonalban. A 16-os mezőnyt el tudnám képzelni, de van egy anyagi korlátja, mit bír el a magyar gazdaság. Foglalkozunk a kérdéssel, hogy változtassunk-e rajta, de a többség a 12 csapatos bajnokságot támogatja – mondta Csányi Sándor a szövetség közgyűlésén.

A szavazást deklaráltan játékként tálalta a HLSZ, kiemelve, hogy a játékosoknak természetesen nincs beleszólásuk sem a versenykiírások, sem a szabályok kialakításába és módosításába. Elsőként ezt hangsúlyozta a Metropol megkeresésére Szabados Gábor sportközgazdász is.

– Nem megbántva a labdarúgókat, ne feledjük el, hogy ők az érdekeltségüknek megfelelően alkottak véleményt. Magától értetődő, hogy több NB I-es csapatban több hely lenne nekik, ez nyilván befolyásolja őket. Ami engem illet,

éppen azt tartom a legfontosabbnak, hogy maradjunk a 12 klubot számláló mezőnynél

– emelte ki a szakértő.

– Korábban, amikor 16 csapat alkotta az NB I-et, már akkor is sokszor hangoztattam, hogy csökkenteni kéne a létszámot, mert a magyar gazdaság egyszerűen nem bír el annyit. Más kérdés, hogy 2015-ben végül nem is csökkentették a létszámot, hanem gyakorlatilag magától csökkent. Emlékezhetünk: akkor a két kieső mellett négy klub (a Győr, a Kecskemét, a Pécs és a Nyíregyháza – a szerző) éppen a gazdasági nehézségek miatt nem kapott licencet a következő szezonra. Igaz, ma már olyan jelentős a központi támogatás, kiváltképpen a televíziós jogdíjaknak köszönhetően, hogy immár 16 felé osztva is komoly összeget jelentene, de

szerintem a 12-es mezőny jól bevált. Óriási előnye ennek az NB I-nek, hogy rendkívül kiegyensúlyozott és izgalmas.

A Fradi ugyan egyedüliként kiemelkedik a többiek közül, de inkább a szűk létszám ellenére, mint annak a következményeként: ha újra 16 csapat szerepelne az élvonalban, a Ferencváros még inkább kilógna a sorból – érvelt Szabados az esetleges létszámbővítés ellen.

Az MLSZ-ben állítólag mérlegelt, alapszakasz után alsó- és felsőházra bontott rájátszást ő is üdvözölné. A sportközgazdász egyébként arra is fölhívta a figyelmet, hogy a jelenlegi két kieső miatt is izgalmas az NB I. Ha – miként azt sokan javasolják – egyenes ágon csak egy csapat szánkázna a másodosztályba, egy másik pedig osztályozót játszhatna a bennmaradásért egy másodosztályú riválissal, az igazságtalan végeredményhez vezetne.

– Az esetleges osztályozó bevezetését mindenképpen meggondolandónak tartanám. Az első és másodosztály eltérő szabályai és támogatási rendszere miatt erősen kérdéses, mennyire szabad összeereszteni őket egymással – gondoljunk csak a finanszírozásbeli különbségekre, ezzel összefüggésben a külföldi játékosok foglalkoztatásának lehetőségeire – figyelmeztetett a sportközgazdász.

Így alakult az NB I lebonyolítása: 1970/71-től 1975/76-ig: 16 csapat, 2x15 forduló 1976/77-től 1981/82-ig: 18 csapat, 2x17 forduló 1982/83-tól 1995/96-ig: 16 csapat, 2x15 forduló 1996/97-től 1998/99-ig: 18 csapat, 2x17 forduló 1999/2000: 18+1 csapat (a télen visszalépett Gázszer helyét és eredményeit átvette a másodosztályból felemelt Pécs) 2000/01: 2x8 csapat A és B csoportban, alapszakasz után 12 csapatos rájátszás 2001/02: 12 csapat, 3x11 fordulós alapszakasz, 5 fordulós alsó/felsőházas rájátszás 2002/03 és 2003/04: 12 csapat, 2x11 fordulós alapszakasz, 2x5 fordulós alsó/felsőházas rájátszás 2004/05-től 2014/15-ig: 16 csapat, 2x15 forduló 2015/16-tól: 12 csapat, 3x11 forduló

Hirdetés: Ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.