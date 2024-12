A magyar válogatott sztárja a hajrában tette boldoggá a Fradi szurkolóit

A Puskás Akadémia szombat este 3-1-es győzelmet aratott a Paks ellen a labdarúgó NB I-ben, amivel eldőlt, hogy a felcsúti együttes végez az őszi szezonban a tabella élén. A Ferencváros a hétközi, PAOK elleni Európa-liga vereséget szerette volna feledtetni a Nyíregyháza otthonában. A gól nélküli első játékrész után sokáig úgy nézett ki, hogy a második félidőben sem esik találat, a 83. percben Varga Barnabás azonban megszerezte a három pontot a Fradinak.

Varga Barnabás (zöld-fehérben) góljával győzte le a Fradi a Nyíregyházát – Fotó: Nemzeti Sport

Az első félidő meglehetősen eseménytelenül zajlott, elvétve adódott csupán egy-egy lehetőség, elsősorban hazai oldalról. A második játékrészben szintén nem javult a címvédő játéka, ennek ellenére a 83. percben sikerült megszereznie a vezetést: a csereként beálló Tosin Kehinde tette a magyar válogatott Varga Barnabás fejére a labdát, aki szép mozdulattal bólintott a kapuba. A Nyíregyháza a mezőnyben egyenrangú partnere volt a zöld-fehéreknek, igazi ziccert azonban nem tudott kialakítani.

A második helyen telel a Fradi

17 forduló után a Puskás Akadémia 35 ponttal vezet, a Fradinak 34 pontja van, de egy mérkőzéssel kevesebbet játszott riválisánál.

