A magyar labdarúgó-válogatott hősies küzdelem után pontot szerzett Németország ellen a Nemzetek Ligája utolsó fordulójában. A csoportelső német együttes a második félidőben Lukas Nmecha góljával megszerezték a vezetést, Marco Rossiék azonban adták fel, az utolsó pillanatban pedig Robin Koch kezezése után a játékvezető a magyaroknak ítélt tizenegyest. A büntetőt Szoboszlai Dominik rendkívül pimasz, "panenkázó" mozdulattal értékesítette. Ezzel a magyar válogatott végül hat ponttal, a harmadik helyen zárta a csoportját. Ahhoz, hogy bennmaradjon az A-ligában, ahhoz jövő márciusban Törökországot kell legyőznie oda-visszavágós párharcban.

Szoboszlai Dominik látványos büntetővel egyenlített Németország ellen Fotó: -MTI

Szoboszlai hanyag gólját a Liverpool sem hagyta szó nélkül. Az angol sztárcsapat külön poszttal reagált a középpályás találatára. "Higgadtság"- írta a Liverpool a közösségi oldalán. Szoboszlainak ez a gól a csapaton belüli pozícióharcban is jól jött. Curtis Jones hétről hétre megbízható teljesítményt nyújtott, az elmúlt időszakban pedig átvette Szoboszlai helyét a kezdőcsapatban. Jones az elmúlt két találkozón az angol válogatottban is felhívta magára a figyelmet, de a németek ellen Szoboszlai is jelezte, hogy korai lenne még őt leírni.

Composure 🥶



Szobo converts a 99th minute penalty to equalise for Hungary 👏🇭🇺 pic.twitter.com/vRra5rS1w0 — Liverpool FC (@LFC) November 19, 2024

A válogatottól sérülés miatt távol maradó Kerkez Milos az idei szezonban alapember lett a Bournemouthnál, ennek köszönhetően több sztárcsapat érdeklődését felkeltette. A Liverpool különösen komolyan gondolja a szerződtetését, a sportigazgató, Richard Hughes tavaly még a Bournemouthnál dolgozott, ő hozta a Premier League-be a 21 éves játékost. A "Cseresznyések" 50 millió fontra (24 milliárd forint) tartják Kerkezt, a Liverpool ennyit egyelőre azonban nem adna érte. A spanyol Fichajes.net értesülése szerint a Liverpool első körben 35 millió fontot (17 milliárd forint) kínált Kerkezért.