Szoboszlai klubja ezt a szédítő összeget ajánlotta Kerkezért

Egyelőre aligha egyezik a Liverpool és a Bournemouth elképzelése Kerkez Milos tervezett átigazolása ügyében. A magyar válogatott 21 éves futballistáját sajtóhírek szerint 50 millió fontra tartja jelenlegi klubja, de Szoboszlai Dominik főnökei egyelőre sokkal kevesebbet kínáltak érte.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos (jobbra): rövidesen csapattársak lehetnek a Liverpoolnál (Fotó: Simon Stacpoole/Offside)

Az egyik liverpooli hírblog a minap exkluzív információként számolt be arról, hogy az új, fiatal balhátvédet kereső angol listavezető már hivatalosan is engedélyt kért, hogy tárgyalhasson a játékossal, és a Bournemouth gárdájával is felvette a kapcsolatot (mellesleg a Manchester United új menedzsere, Rúben Amorim is kinézte légiósunkat).

Alkudoznak Kerkezért?

A Bournemouth-nál kigondolt kivásárlási árral ugyanakkor még köszönőviszonyban sincs a sztárklub – első – ajánlata. A spanyol Fichajes.net értesülése szerint a Liverpool 35 millió fontot (17 milliárd forint) kínált Kerkezért.

A 21 éves, 21-szeres magyar válogatott játékost – aki az olasz AC Milant és a holland AZ Alkmaart is megjárta – tavaly nyáron szerződtette a Bournemouth, 15 millió fontért (7,3 milliárd forint), azaz most dupla árat adnának érte a Vörösök. Arne Slot vezetőedző a 30 éves skót Andy Robertson utódának szánná Kerkezt, akinek válogatottbeli cimboráján, Szoboszlain túl kapcsot jelent kérőjéhez a sportigazgató Richard Hughes, aki tavaly még a Bournemouth-nál volt a főnöke, mielőtt nyáron munkába állt volna az Anfield Roadon.

Az angol Premier League-ben 11 forduló után 12. Bournemouth-ban Kerkez ebben a szezonban 11 tétmeccsen 2 gólpasszt adott (mindkettőt a bajnoki címvédő Manchester City 2-1-es legyőzésekor); összesen pedig már 44 mérkőzésen játszott az angol középcsapatban.