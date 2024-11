Szoboszlai góljára reagált a Liverpool, ez lehet az utolsó esélye

A magyar labdarúgó-válogatott szép döntetlennel zárta az idei évet, a Puskás Arénában játszott 1-1-et Németország ellen a Nemzetek Ligájában. Szoboszlai Dominik a 99. percben, tizenegyesből egyenlített. Pimasz gólját klubcsapata, a Liverpool sem hagyta szó nélkül.

Szoboszlai Dominik góljáról a Liverpool sem feledkezett meg / Fotó: Csudai Sándor

A 24 éves középpályás „panenkázós” mozdulattal emelte a kapuba a labdát, csúnyán átverve ezzel a találkozón remekül védő Alexander Nübelt. A Liverpool egy szóval reagált Szoboszlai góljára:

Higgadtság

– írta az angol klub a közösségi oldalán.

Composure 🥶



Szobo converts a 99th minute penalty to equalise for Hungary 👏🇭🇺 pic.twitter.com/vRra5rS1w0 — Liverpool FC (@LFC) November 19, 2024

Szoboszlai esélyei javultak

Ez a találat nagyon kellett Szoboszlainak, az elmúlt hetek ugyanis nem róla szóltak Liverpoolban. Teljesítménye folyamatosan téma Angliában. Sokan dicsérik a hatékony letámadásai és az elképesztő futómunkája miatt, mások viszont keményen kritizálják, miután sem gólokban (1), sem gólpasszokban (2) nem jeleskedik.

Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője szeptemberben nyilvánosan kijelentette, hogy ugyan elégedett Szoboszlai játékával, de ő is több kanadai pontot vár tőle. Időközben a posztrivális Curtis Jones hétről hétre megbízható teljesítményt nyújtott, az elmúlt időszakban pedig átvette Szoboszlai helyét a kezdőcsapatban. Jones az elmúlt két találkozón az angol válogatottban is felhívta magára a figyelmet, de a németek ellen Szoboszlai is jelezte, hogy korai lenne még őt leírni.

A Liverpoolnál hamarosan még pikánsabb lesz a pozícióharc, a szeptember közepén megsérülő Harvey Elliott közel áll a visszatéréshez, az angol futballista bár több poszton bevethető, de a leginkább Szoboszlai és Jones helyét veszélyeztetheti.