Ez nem jött jól Szoboszlainak, 42 éve nem látott debütálást produkált a riválisa

Curtis Jones már októberben ott volt az angol labdarúgó-válogatott keretében, ám végül nem lépett pályára, mivel kislánya születése miatt idő előtt elhagyta a csapatot. Az újdonsült apuka az elmúlt hetekben nagy formában játszik a Liverpoolban, aminek Szoboszlai Dominik issza meg a levét, Jones ugyanis kiszorította a kezdőcsapatból. Az angol középpályás újfent bekerült a nemzeti együttes keretébe, ezúttal pedig eljutott a debütálásig, Görögország ellen már az első perctől kezdve a pályán volt a Nemzetek Ligájában.

Curtis Jones (levegőben) szárnyalása tovább aggaszthatja Szoboszlait (Fotó: SOOC via AFP)

Sőt, a 3-0-s angol győzelemből góllal vette ki a részét, gyönyörűen, sarokkal juttatta a labdát a kapuba. A 23 éves középpályás végig a pályán volt, találatával pedig 42 éve nem látott debütálást produkált.

Jones gólja tovább aggaszthatja Szoboszlait

Jones 1982 óta az első Liverpool-játékos, aki góllal mutatkozott be az angol válogatottban. 42 évvel ezelőtt Sammy Lee volt hasonló bravúrra képes, érdekesség, hogy ő is pont a görögök ellen talált be, egy Eb-selejtezőn volt eredményes – írja a Liverpool hivatalos oldala. Jones népszerűsége ezzel tovább nőtt, ami tovább aggaszthatja Szoboszlait.

Anglia ezzel 12 pontos, és átvette a vezetést a B liga második csoportjában. Az alapszakaszt november 17-én, Írország ellen zárja. Amennyiben Görögország nem gyűjt nála több pontot az utolsó körben, Anglia csoportelsőként visszakerül az A ligába. Második hely esetén az A liga egyik harmadik helyen végzett válogatottjával játszik osztályozót. Az angol együttest átmenetileg Lee Carsley irányítja, de az utódja már megvan: január 1-jétől Thomas Tuchel lesz a szövetségi kapitány.