Megint megtörtént. Szoboszlai Dominikot kitették a csapatból

Szombaton újra bajnokit játszik a Liverpool Angliában. A csapat a Crystal Palace otthonában lép pályára, a kezdőcsapatokat hetven perccel az összecsapás előtt hozták nyilvánosságra. Ebből kiderült, Szoboszlai Dominik csak a kispadon kezdi a találkozót.

Szoboszlai Dominik ezúttal legfeljebb csereként állhat be (Fotó: NurPhoto via AFP)

Szoboszlai Dominik a héten remekül játszott a Bologna elleni BL-meccsen, gólpasszt is adott. Ehhez képest most fordult először elő a szezonban, hogy nem kezd egy Premier League-meccsen. A magyar játékos helyén Curtis Jones van ott a középpályán. Arne Slot vezetőedző nem csak Szoboszlait pihenteti, a gárda egyik legjobbja, Luis Diaz is a cserék között van.

Szoboszlai másodszor kispados

Szoboszlai Dominik a kispadon, az idei szezonban másodszor nem kezd a Liverpoolban, korábban a Ligakupában a West Ham United elleni bajnokit játszotta le nélküle, s nyerte meg 5-1-re a csapat.