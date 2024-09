Nagy a baj, Szoboszlai a kispadon ragadhat a Liverpoolban

Arne Slot a Liverpool legerősebbnek vélt kezdőcsapatának szinte minden tagját pihentette szerdán, a West Ham United ellen 5-1-re megnyert angol Ligakupa-meccsen. Páran (többek között Mohamed Szalah és Alexis Mac Allister) ugyan csereként pályára léptek, de mások – köztük Szoboszlai Dominik – ezúttal nem kaptak játéklehetőséget a holland vezetőedzőtől. Slot értékelése alapján nem kizárt, hogy a 23 éves magyar középpályásnak nehéz is lesz visszakerülnie a Poolba.

Diogo Jota (balra) és Szoboszlai Dominik: ezentúl mindketten a 10-s posztra pályáznak? (Fotó: Getty Images)

Szoboszlai „helyén”, a 10-es pozícióban ezúttal Diogo Jota futballozott. A 44-szeres portugál válogatott focista alapvetően csatár, de a számára kissé idegen pozícióban, a középcsatár Darwin Núnez mögött játszva is két gólt szerzett (előbb egyenlített, majd a vezetést is ő szerezte meg a hazaiaknak), és a mezőny legjobbjaként ünneplik.

Szoboszlai vetélytársa bizonyított a 10-es poszton

„Diogo nagyon megérdemelte már ezt, hiszen eddig is sok jó meccset játszott nálunk. Ha jól emlékszem, eddig csak az Ipswich ellen (a Premier League első fordulójában – a szerző) volt eredményes. Mindig fontos volt nekünk, de egy támadó mégiscsak gólokat akar szerezni. Örülök, hogy ma kettőt is sikerült neki, noha ezúttal a 10-es poszton szerepelt” – nyilatkozta Jotáról a Liverpool edzője, Arne Slot, kiemelve: az edzések alapján nem csodálkozott, hogy Diogo Jota így remekelt a visszavont szerepkörben, és a mezőnymunkából is rendesen kivette a részét a West Ham ellen.

Slot emlékeztetett: az átigazolási szezon során folyvást az elmaradó erősítésekről faggatták és kritizálták őt és a liverpooli klubvezetőket. Akkor nem győzték hangoztatni, hogy így is milyen sok remek játékos alkotja a keretet. Most is ezt bizonyították az eddig kevesebb játéklehetőséghez jutott focistái.