Ronaldo ledobta az „atombombáját”, botrányhőssel állt össze

Cristiano Ronaldo két hónappal ezelőtt indította el YouTube-csatornáját. A világklasszis futballista a videómegosztó platformon is tarolt, már most több mint 68 millió feliratkozónál tart. Az ötszörös aranylabdás a közösségi médiában is szeretné folyamatosan emelni a tétet, nemrég óriási ígéretet tett. Azt állította, hogy a következő vendégétől „felrobban az internet”. A rajongók közül sokan Lionel Messit sejtették, de végül nem ő lett a befutó.

Cristiano Ronaldo különleges vendéggel kollaborált a YouTube-on Fotó: NurPhoto via AFP

A 39 éves játékos MrBeasttel (polgári nevén Jimmy Donaldson) beszélgetett szűk 15 percet. MrBeast a YouTube talán legmeghatározóbb szereplője. Fő csatornáját 331 millió ember követi, de van 46 és 45 milliós oldala is a videómegosztó platformon. MrBeast először tanácsokat adott Ronaldónak azzal kapcsolatban, hogy milyen tartalmakat gyártson a YouTube-ra. Ezt követően megmutatta néhány ismert videóját, például amikor egy hétre élve eltemetik a barátai. Ronaldo a videót nézve nem akart hinni a szemének. A világklasszis mesélt arról, hogy 100 évig szeretne éli, illetve elképzelhetőnek tartja, hogy fiával együtt focizzon. A videót 20 óra alatt már több mint 18 millió ember látta.

Sérül Ronaldo vendégének népszerűsége

Ronaldo közös videója azonban nem volt a lehető legjobbra időzítve, MrBeasttel kapcsolatban ugyanis egyre több kompromittáló dolog lát napvilágot. Az Amazon Prime-ra készülő „Beast Games” nevű valóságshow-ról kiderült, hogy a résztvevők ritkán és keveset kaptak enni, valamint a forgatás alatt a nők rengeteg gyűlölködő megjegyzést kaptak. MrBeastnek ezenkívül felróják, hogy több videójában CGI-t (számítógéppel kreált grafika) használ, hogy nagyobb legyen a hatás, emellett új snackje is rengeteg kritikát kap.

Mindenesetre az már most biztos, hogy Ronaldo és MrBeast november 30-án újabb közös videót töltenek fel a YouTube-ra.