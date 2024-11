„Mint a megvert kutyák” – Kitálalt a magyarverő német fociválogatott szövetségi kapitánya

Több mint egy éve nevezték ki a német labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányává a még most is csak 37 éves Julian Nagelsmannt. A fiatal kora ellenére már három Bundesliga-csapatot (Hoffenheim, RB Leipzig, Bayern München) is dirigált szakember most visszatekintett a Nationalelf élén eltöltött eddigi időszakára. Egy akkor már másfél éve vergődő, hitehagyott csapatot vett át, de hamar sikerült egyenesbe hoznia, amit azóta a magyar válogatott is bánt.

Idén már harmadszor készül összecsapni Marco Rossi (balra) magyar és Julian Nagelsmann német válogatottja Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Júniusban rendezőként 2-0-ra győzték le a németek Marco Rossi csapatát az Európa-bajnokságon (ott csak a későbbi győztes spanyolok állították meg őket a negyeddöntőben), majd a szeptemberi Nemzetek Ligája-meccsen már 5-0-ra kiütötték a mieinket. Most pedig már biztos NL-negyeddöntősént, csoportelsőként készül Nagelsmann és csapata a szombati, bosnyákok elleni, majd a jövő keddi, budapesti magyar-német mérkőzésre. Óriási fejlődésen ment tehát keresztül a Nagelsmann-csapat, igaz, volt is honnan felemelkedni...

Nagelsmann tavaly ilyenkor még megrettent

– Tavaly éppen a novemberi meccsek idején rettentem meg nagyon, de nagyon. Törökország ellen (hazai 2-3 – a szerző) még hagyján, de az Ausztriában elszenvedett 2-0-s vereség igazán szörnyű volt. Hazamentem és azt mondtam az élettársamnak: elképesztő volt, ahogy az egész csapat ült az öltözőben.

Olyanok voltak, mint a megvert kutyák. Ez valósággal tönkretett engem.

Mert azt gondolom: a futball játék, szórakoztató lehet, mi meg teljesen magunkba roskadunk és két olyan rossz meccset produkálunk. Ezért is voltam aztán büszke az egész stábra és csapatra, amikor nyáron olyan jól teljesítettünk. A játékosok szemébből sugárzott, hogy az valami nagyon különleges volt – ecsetelte Nagelsmann, hogy rövid idő alatt milyen nagy változást sikerült elérnie a Nationalelf élén.

Elszántan dolgozik azért, hogy a siker és az önbizalom újra magától értetődővé váljon a német válogatott tagjai számára.

– Mindig lehetnek vesztes meccsek, ez magától értetődő. De alapvetően azt akarom elérni, hogy úgy szálljunk buszra és menjünk a mérkőzésekre, hogy mindenki biztos benne: nyilván nyerni fogunk, hiszen mi vagyunk Németország, egy futballnemzet vagyunk, és győzünk – mondta Nagelsmann.