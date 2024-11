"Nem szabad a Ferencvárosba igazolnom" - felfedte nagy titkát a magyar hátvéd

A jelenleg klub nélkül levő Litauszki Róbert az Újpest utánpótlásában nevelkedett, a felnőttcsapatban összesen nyolc évet játszott. Egyik legjobb szezonját 2016-ban teljesítette, szerződése azonban azév nyarán lejárt. A középhátvéd elárulta, hogy az ősi rivális Ferencváros is komolyan érdeklődött iránta.

„26 évesen jó formában voltam. Újpesten azt hitték, még egy év van a szerződésemből, de valójában a szezon végén lejárt. Mindenképp külföldön akartam folytatni a pályafutásomat, annak ellenére, hogy hívott a Fradi és a Vidi is” – mesélte a Csakfocinak Litauszki Róbert. A középhátvédet azonban apósa legyőzte előbbihez való szerződésétől.

Az apósom nagy fradista, ő volt az első, aki azt mondta, nem szabad a Ferencvárosba igazolnom. Valóban nem lett volna jó ötlet… Sajnos az átigazolásomnál nem voltam eléggé körültekintő, elkapkodtam a döntést.

Litauszkinak nem jött be a lengyel élvonal

A magyar válogatottnál kerettagságig eljutó futballista végül a lengyel élvonalban szereplő Cracovia ajánlatát fogadja el, ott azonban egy év alatt mindössze öt tétmérkőzés jutott neki, így 2017 nyarán visszatért Újpestre, ahol három évet töltött el.

„A Cracoviának elígérkeztem szóban, de utána befutottak jobb ajánlatok Izraelből, Portugáliából és Törökországból is. Az Újpest a legfontosabb klub számomra, ha hívnának, mennék, de ajánlkozni nem fogok. Az nem kérdés, hogy a magyar futballnak szüksége van egy erős Újpestre, de azt is el kell fogadni, hogy nem egy év múlva lesz bajnokesélyes csapat. A Ferencvárosnak is kellett hét-nyolc év, mire kinőtte magát. Ha olyan emberek dolgoznak majd a klubért, akiknek az Újpest előrébb való, mint a saját boldogulásuk, akkor szép jövő várhat a klubra.”

A jelenleg 34 éves Litauszki egészen idén nyárig a Vasast erősítette, a tavalyi szezonban azonban már csak kiegészítőember volt az angyalföldi csapatban, a klub így nem hosszabbított vele szerződést. Összesen 63 tétmérkőzés jutott neki, nyár óta szabadon igazolható.

