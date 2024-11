Szenzációs bejelentés, a korábbi Fradi-kedvenc kimondta, amire mindenki várt

Myrto Uzuni 2020 augusztusában érkezett a Ferencvároshoz a horvát NK Lokomotivától. A támadóért a klub 1,8 millió eurót (730 millió forint) fizetett, ami kifejezetten magas összegnek számított. Az albán csatárral szemben nagyok voltak az elvárások, ő pedig hamar bizonyította, hogy megéri a pénzét. Összesen 67 tétmérkőzést játszott a zöld-fehér mezes együttesben, ezalatt 36 gólt és 14 gólpasszt jegyzett. Gólérzékenysége mellett hozzáállása is példaértékű volt, emiatt a szurkolók közönségkedvence lett. Uzuni végül 2022 telén az akkor a spanyol elsőosztályban szereplő Granadához igazolt.

Myrto Uzuni visszatérne a Fradihoz (Fotó: AFP)

Uzuni itt sem maradt adós a jó teljesítménnyel. Az együttes 2022-ben ugyan kiesett a másodosztályba, de onnan egyből visszajutott. Uzuni 23 találattal járult hozzá a sikerhez, amivel a liga gólkirálya lett. Tavaly megint kiesett a La Ligából a Granada, ez azonban nem az albán támadón múlt, aki 11 góllal csapata legeredményesebbje volt. Idén a másodosztályban tíz találkozón öt találata van.

Myrto Uzuni egy nap visszatérne a Fradihoz

A most 29 éves támadóval nemrég a Fradi.hu készített interjút. A 36-szoros albán válogatott futballista kijelentette, hogy szívesen visszatérne a zöld-fehér mezes együtteshez.

„Amikor közel három éve eljöttem Budapestről, az a búcsú nem örökre szólt. Ahogy korábban is mondtam, a szívem egy része mindig a Fradié lesz. Mit is mondhatnék? A mai napig tartom a kapcsolatot Hajnal Tamással és Kubatov Gáborral elnök úrral is. Ők is rendszeresen üzennek nekem, és én is mindig gratulálok nekik, ha szép eredményeket és sikereket érnek el” – nyilatkozta a Fradi honlapján Myrto Uzuni.

Amíg a Fradiban játszottam, bármivel fordulhattam hozzájuk, mindig ott voltak nekem. Biztos vagyok benne, hogy egy nap még visszatérek a Ferencvároshoz, efelől nincs kétségem!

A 29 éves támadó azt is elárulta, hogy sosem fogja elfelejteni, amikor az Újpest elleni derbiken, illetve a Dinamo Zagreb és a Molde elleni találkozók után a szurkolók a nevét skandálták.