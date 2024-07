„Nagyon hiányzik a Fradi” – őszinte vallomást tett a zöld-fehér szurkolók korábbi kedvence

Myrto Uzuni a ferencvárosi barátaival napi kapcsolatban maradt, továbbra is szurkol a zöld-fehéreknek. Az albán csatár jelenleg a spanyol Granada játékosa, korábban 2020-tól 2022-ig összesen 67 meccsen lépett pályára, és ezeken 36 gólt szerzett a Fradiban – írja a Magyar Nemzet.

Myrto Uzuni két szezont játszott a Fradinál Fotó: Török Attila

„Ahogy mondtam, a Fradi mindig is az otthonom lesz. Ennek a klubnak csodálatos szurkolói vannak. Ha őszinte akarok lenni, nagyon hiányzik a Fradi. Korábban is mondtam, amikor elhagytam a Fradit, hogy ez csak egy üzlet volt, és remélem, hogy még találkozunk a jövőben. Rajtam nem fog múlni” – mondta Uzuni, aki azt is elárulta, hogy rendre értesül arról, mi történik a Ferencvárossal. – „Mindig követem a Fradit, mert ez a csapat tett engem jobb és nagyobb játékossá. Nagyon hiányzik ez a klub, ott éreztem igazán otthon magam. Az első naptól kezdve, hogy megérkeztem Budapestre”.

