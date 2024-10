Óriási pánik Gulácsi Péter kapuja mögött, menekültek a játékosok

Nem mindennapi jelenet zajlott le szombaton a Mainz-RB Lepzig (0-2) német focibajnokin. A meccs második félidejében Gulácsi Péter kapuja mögött volt mozgolódás, egyik pillanatról a másikra a lipcsei cserejátékosok visszarohantak a saját kispadjukhoz. Elsőre a nézők sem értették, mi történik, csak annyit láttak, hogy folyik az egyeztetés a Mainz kispadjával. Egyedül a gárda magyar kapusa maradt a helyén.

Gulácsi Péter újra hibátlan volt (Fotó: Juergen Schwarz)

Hamar kiderült, a hazai drukkerek fenyegették, sértegették a lipcsei melegítő játékosokat.

Gulácsi Péter nem menekülhetett

A szokások szerint a cserék mind a saját kapujuknál melegítettek. Ugyanakkor a vendégek mögött ott volt a hírhedt mainzi B-közép, akik nem kímélték az RB játékosait. A Lipcse focistái amúgy sem népszerűek Németországban, ezúttal is sértegették, fenyegették, dobálták őket. Ezért látták jobbnak, hogy a bemelegítő cserék térfelet cseréljenek. A mainziak a sárga megkülönböztető mezt átváltották, mivel Gulácsi Péter is sárgában védett, ezért zavaró lett volna a felsőjük – írja a Bild.

Szerencsére, a kedélyek ezután lenyugodtak, s ami ennél is fontosabb, a magyar kapust senki és semmi nem tudta megzavarni. A Lipcse 2-0-ra nyert idegenben, Gulácsi pedig a hetedik bajnokiján hatodszor nem kapott gólt. Az RB kapuját egyedül a címvédő Bayer Leverkusen tudta a szezonban bevenni, de a Bikák azt a találkozót is megnyerték 3-2-re. A tabellán második helyen álló Leipzig csak rosszabb gólkülönbséggel marad le az éllovas Bayern München mögött. A magyar kapus ennél is sikeresebb, 2024-ben ugyanis Gulácsi Péter veretlen a Bundesliga meccsein.

Gulácsi Péter és Orbán Willi együttesére szerdán igazi erőpróba vár a Bajnokok Ligájában, Szoboszlai Dominik és a Liverpool érkezik Lipcsébe.

A Mainz-Leipzig mérkőzés összefoglalója.