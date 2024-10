Itt az újabb bizonyíték, Gulácsi és Orbán a Bundesliga legjobbjai

Gulácsi Péter és Orbán Willi fotójával illusztrálta a Bundesliga hivatalos oldala azt a bejegyzését, amelyben az RB Leipzig védelmét méltatja. A két magyar válogatott futballista csapata jelenleg a Bundesliga legkeményebb védelmével rendelkezik, sőt a lipcseiek Gulácsi és Orbán hathatós segítségével történelmi viszonylatban is a negyedik legjobb védekezést mutatták be eddig a szezonban – írja a Magyar Nemzet.

Gulácsi jelenleg a Bundesliga legjobb kapusa / Fotó: RB Leipzig

A Lipcse hat forduló alatt mindössze két gólt kapott a Bundesligában. Mindkettőt a címvédő Leverkusen szerezte, igaz, azon a találkozón Orbán eltiltás miatt nem játszott, s a Lipcse győzött is 3-2-re. Kijelenthető tehát, az RB Leipzig idén a Gulácsi–Orbán párossal nem kapott gólt.

Gulácsi a legjobb kapus

Gulácsi a többi öt találkozón lehúzta a rolót, többször is bekerült a forduló válogatottjába, az Augsburg ellen tizenegyest is védett. Az öt kapott gól nélküli meccsel Gulácsi vezeti a Bundesliga kapusrangsorát, és a védések számában is az előkelő negyedik helyen áll 23 hárítással (előtte csak gyengébb csapatok kapusai állnak, akiknek értelemszerűen több lövés érkezik a kapujukra).

A Lipcse szombaton a Mainz ellen játszik bajnokit, a csapatot jelenleg csak a Bayern München előzi meg a tabellán.

A müncheniek csak jobb gólkülönbséggel előzik meg a Bikákat.