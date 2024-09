Tart a Gulácsi-mágia, az ünnepelt kapus elárulta, így védte ki a tizenegyest

Továbbra is világklasszis teljesítményt nyújt Gulácsi Péter az RB Leipzig kapusaként. Idei öt német Bundesliga-meccséből szombaton már negyedszer nem kapott gólt, pedig még tizenegyest is lőhetett neki az Augsburg holland csapatkapitánya, Jeffrey Gouweleeuw. A 34 éves, 58-szoros magyar válogatott Gulácsi azonban kiütötte a lövését, amivel nyílttá tehette volna a mérkőzést.

Gulácsi Péter eddig a legjobb kapus a Bundesliga új szezonjában (Fotó: NurPhoto)

Az első négy fordulóból kétszer a legjobbak közé választott (és erre most is esélyes) magyar klubikon a 4-0-s győzelem után hirtelen nem is emlékezett, mikor védett legutóbb büntetőt a Bundesligában.

„Rég volt már, amikor tizenegyest fogtam, a BL-ből még emlékszem ilyenre, de a Bundesligában sokkal régebben lehetett. Örülök, hogy a nehéz pillanatban segíteni tudtam a csapatot. Abban a szakaszban kicsit elveszítettük a kontrollt a játék felett. Összességében ugyanakkor élveztük a mérkőzést. A büntetőnél egyébként korán eldöntöttem, melyik sarokra vetődöm, és sikerült kiütnöm a labdát. Ma az első perctől aktívak voltunk, sok helyzetet kidolgoztunk. Annak külön örülök, hogy mindhárom támadónk betalált”

– idézte „Pete, a fal”-at az RB Leipzig hivatalos honlapja.

A dobogóra ugrott, az éllovas Bayern München mögött két ponttal lemaradó RB Leipzig góljait Benjamin Sesko (2), Lois Openda és Xavi Simons szerezte, a három játékos eddig gyengébben teljesített.

Bejött Gulácsi jóslata

Gulácsi azonban a meccs előtt felemlegette Cristiano Ronaldo ikonikus párhuzamát, mely szerint a góllövés olyan, mint a ketchup: néha erőltetni, kell, de egyszer csak megindul és jön bőven. Így is lett.

Az év elején már temetett, majd 16 hónap kényszerszünet – súlyos sérülés, műtétekkel járó súlyos sérülés, majd mellőzés – után, tavaszra visszatért magyar légiós idén csak két madridi Bajnokok Ligája-meccsen veszített klubjával (februárban a Real, szeptemberben az Atlético múlta felül az RB-t). A német Bundesligában ellenben a szombati, Augsburg elleni bajnoki volt sorozatban már a 18. veretlenül zárt találkozója.