"Szívesen kapnék gólokat" – Gulácsi Péter elképesztő bejelentést tett

2009-es megalapításakor a német ötödosztályban startolt, de 2016-tól már a Bundesliga-élvonalban gyűjti a dobogós helyezéseket az RB Leipzig labdarúgócsapata. Azóta Német Kupát és Szuperkupát már nyert – sőt Bajnokok Ligája-elődöntőig is eljutott – Gulácsi Péter és Orbán Willi klubja, csak az áhított bajnoki címről maradtak le eddig mindig. Az idei, a szokásosnál kevesebb játékosmozgás ellenére, ha az új szezon első négy fordulója után még veretlenek is a lipcseiek, de máris négypontos hátránnyal, a hatodik helyről követik az éllovas Bayern Münchent. A lapok szerint ezt is jóformán csak Gulácsi bravúrjainak köszönhetik.

Gulácsi Péter bomba formájának tulajdonítják, hogy a Lipcse nem maradt le még jobban Fotó: NurPhoto

Ez már csak azért is megnyugtató, mert januárban még a kényszerű távozása volt napirenden Lipcsében. Akkor már 15 hónapja nem védett a súlyos térdsérülése miatt, majd a felépülése után a kispadon ragadt. A tavaszi visszatérése és a bajnokságban máig tartó veretlen sorozata ellenére nyáron azért félthettük, mert megérkezett a 10 millió euróért (4 milliárd forint) igazolt, BL-korrekorder belga Maarten Vandevoordt. Mégis Gulácsi maradt az első számú kapus, és egyelőre nem is adott indokot a változtatásra.

A négyből három bajnokiján nem kaptak gólt, de mindenekelőtt az ő parádéi miatt

– emelte ki elemzésében a Bild.

Gulácsi gólokat kapna az edzéseken

A 2015 óta Lipcsében légióskodó magyar klublegendára tehát a legkevésbé sem lehet panasz, ellentétben a formán kívül játszó támadókkal.

Önbizalmat kell szerezniük az edzéseken. Olyankor sem szeretek ugyan gólt kapni, de örülnék, ha a héten sokszor találnának a kapumba

– üzente Gulácsi az egyelőre gólképtelen Xavi Simonsnak vagy éppen Benjamin Seskónak. – A St. Pauli ellen nem működött tökéletesen a tartalékos védelmünk, néhányszor átjutottak rajta.

Négy Bundesliga-meccsen mégis csak két gólt kapott Marco Rose vezetőedző csapata, ugyanakkor a négy szerzett gólja is roppant kevés. Gulácsi Pétert mindkétszer a bajnok Leverkusen mattolta (a Leipzig ráadásul akkor 3-2-re nyert és megszakította a gyógyszergyáriak szédítő hazai veretlenségi sorozatát), ellenben otthon a Bochum (1-0) és az Union Berlin (0-0), idegenben pedig legutóbb a St. Pauli (0-0) támadói előtt lehúzta a rolót. A hamburgi örömnegyedben nyújtott teljesítményéért a Kicker szaklap a lehető legjobb (1-es) osztályzatot adta neki, és számos portálon beválasztották a forduló válogatottjába.