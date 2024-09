Gulácsi elővette Ronaldo ketchupos köcsögét

Ahhoz képest a játék és az eredmények szintjén is nyögvenyelősen kezdte a 2024/25-ös labdarúgószezont az RB Leipzig, hogy a megszokottnál sokkal kisebb volt a változás a játékoskeretben. Ennek tudatában már a rég áhított német Bundesliga-bajnoki címről is újra álmodozni kezdtek Gulácsi Péter és Orbán Willi klubjának hívei. A „salátástálhoz” azonban nem olyan eredményekkel vezet az út, mint az utóbbi két 0-0-s bajnoki (otthon az Union Berlin, idegenben a St. Pauli ellen), ráadásul a Bajnokok Ligájában ponttal sem sikerült rajtolni (1-2 az Atlético Madrid ellen). Az akadozó támadójáték okairól valamiért a maga posztján parádézó magyar kapust faggatták, aki frappáns választ adott.

Gulácsi Péter szerint apróságok kellenek, hogy beinduljon a lipcsei csapat: mint a ketchup esetében (Fotó: Anadolu via AFP)

Gulácsi leginkább azt hangsúlyozta a Bild interjújában, hogy a negatívumok mellett vannak pozitívumai is a lipcsei csapat szereplésének (például a bajnokságban a veretlenség, a kevés kapott gól, de ide sorolhatjuk a bajnok Leverkusen hosszú hazai veretlenségi sorozatának megtörését is). Szerinte nincs gond sem a hozzáállással, sem az elvégzett munkával. Azt ugyanakkor a magyar klubikon is elismeri, hogy elsősorban támadásban egyelőre akadozik a gépezetük. Hol a koncentráció hibádzik, hol a fiatal játékosoknál természetes hullámzó teljesítmény okoz gondot. De minden egy csapásra megváltozhat.

„Jobb döntéseket kell hozni, ezek a dolgok apróságokon múlnak. Legutóbb is csak a szerencse hiányzott elöl a győzelmünkhöz.

Itt jutunk el a ketchup-effektushoz, amire szükségünk van

Egy góllal, bepattanóval minden sokkal egyszerűbbé válik” – magyarázta Gulácsi Péter.

Ketchupos köcsög Ronaldótól, Szalain át Gulácsiig

A felemlegetett ketchup-párhuzam a 2010-es világbajnokság óta vissza-visszatérő téma a futballban. Akkor Cristiano Ronaldo a Portugália–Elefántcsontpart csoportmeccs (0-0) előtt válaszolt úgy a 16 hónapja tartó góltalanságát firtató kérdésekre, hogy „a gól olyan, mint a ketchup: néha erőltetni kell, de aztán egyszeriben megindul”.

A 2016-os Európa-bajnokság magyar-portugál mérkőzése (3-3) előtt aztán Szalai Ádámnak szegezte ezt a hasonlatot felemlegető kérdést egy külföldi újságíró.