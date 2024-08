"Végtelenül boldog vagyok" - Ráijesztett apjára, de óriási Dárdai Pál fiának az öröme

Különleges magyar rekord született a német labdarúgó-élvonalban: a Hertha-legenda Dárdai Pál után immár mindhárom fia is Bundesliga-focistának mondhatja magát. A legidősebb fivér, Dárdai Palkó, majd a középő fiú, Dárdai Márton után, szombaton öccsük, Dárdai Bence is bemutatkozott a topligában. A nyáron Wolfsburgba igazolt 18 éves tehetség a Kielben aratott 2-0-s győzelem 80. percében lépett pályára.

Dárdai Bence (jobbra, a levegőben) egy ütközés után megnyugtatta apját: semmi baja Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A rövidke idő dacára sokminden történt a meccs hajrájában Dárdai Bencével. Rendesen rá is ijesztett az apjára.

– Természetesen nagyon büszke vagyok. Ami számomra lényeges, egyik fiamat sem én tettem be a csapatba… Azt tudtam, hogy Bence jó helyre került, remek játékosok vannak körülötte, itt van lehetőség fejlődni. Örültem, hogy ő is debütált a német élvonalban, persze most még bosszant, hogy két kitűnő passza után nem született gól, de majd legközelebb. Tíz perc hosszabbítás volt a meccsen, és

volt egy szerencsétlen ütközés, az első hírek szerint enyhe agyrázkódást szenvedett, de a gyerek megnyugtatott: apu, semmi komoly!

Ez azért is fontos, mert így csatlakozhat a német U19-es válogatotthoz. Ami számomra fontos: a lefújás után minden csapattársa odament hozzá, ölelgették, pacsiztak vele, gratuláltak az első mérkőzéséhez – szeretik, és erre is büszke vagyok

– nyilatkozta Dárdai Pál a Nemzeti Sportnak.

"Az első 3 pont és a debütálás a Bundesligában, végtelenül boldog és hálás vagyok, hajrá"

– üzente Bence az Instagramon.

Dárdai Bence a bátyjai nyomába eredt

A 48 éves édesapa, Dárdai Pál anno 1997 és 2010 között 286 meccset játszott a német topbajnokságban (ez máig klubrekord). Három fia közül a két idősebb is a Herthában játszott a Bundesligában: a most 25 éves Palkó (avagy ifjabb Dárdai Pál) 2018-ban és 2019-ben összesen 9-szer játszott a ligában, míg a 22 éves Márton 2020 és 2023 között 41 bevetésig jutott a legmagasabb szinten. Marco Rossi szövetségi kapitány két kerettagja egyelőre a másodosztályban ragadt a berlini nevelőegyesületükkel, így ők egyelőre nem javíthatják a statisztikájukat, Dárdai Pál legkisebb fia viszont most a nyomukba eredt.