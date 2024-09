Kiderült a tervük, csúnyán felsülhetnek az angolok a Fradi stadionjában

A belgiumi vereség után október 3-án, csütörtökön folytatja az Európa-ligát a Ferencváros. A Fradi a Groupama Arénában fogadja az angol Tottenham együttesét. A londoni klub szerte Európában népszerű, a vendégszektorba el is kezdődött a jegyárusítás. Főleg azok juthatnak be, akik eleve bérlettel rendelkeznek a Spurs meccseire. Vannak azonban olyanok is, akik Európa más pontjairól a hazai szektorba érkeznének, s onnan szurkolnának a Tottenham együttesének.

A Fradi csütörtökön fogadja az angolokat Fotó: Ladóczki Balázs/Origo

Több fórumon is téma, hogy hogyan lehet bejutni a Fradi stadionjába. Az angol foci, vagy éppen a londoni csapat szerelmesei érkeznének a meccsre, akár a hazai szurkolók közé is. A Tripadvisor oldalán azt a tanácsot osztotta meg egyikük, hogy a Groupama Arénánál kell regisztrálni, s ezek után bárki vehet jegyet a a mérkőzésre – persze ameddig van belépő. Ez alapesetben így igaz, de úgy tudjuk, a nemzetközi találkozóknál a Fradinál külön figyelnek arra, hogy kiszűrjék azokat, akik a vendégeknek szurkolnak a hazai szektorokból.

Szigorú a Fradi

Úgy tudjuk, Angliából érkező drukkerek egyáltalán nem léphetnek be a stadion hazai szektoraiba, mindenki másnál a szervezők arra figyelnek, hogy ne legyen rajtuk Tottenham-mez, vagy ne viselje a londoni klub sálját, bármely szurkolói termékét. A Ferencváros–Tottenham-meccset október 3-án, 18.45-kor játsszák.