Óriásit harcolt a Fradi, de vereséggel kezdett a főtáblán

Huszonkilenc év után tért vissza a Ferencváros az belga Anderlecht otthonába. A brüsszeli lila-fehér csapathoz kötődik a magyar együttes történelmének egyik legfontosabb meccse: ellenük jutott be először a Bajnokok Ligája - akkor még 16-os - főtáblájára. A zöld-fehérek akkor 1-0-ra nyertek idegenben, majd itthon 1-1-es döntetlennel vívták ki a csoportkört. Az akkori hősök most közösen szurkoltak a mai csapatnak, nagy reményekkel ráadásul, hiszen a Fradi most is esélyes volt.

Harcra kész Fradi érkezett Belgiumba Fotó: Adam Molnar

A mostani Anderlecht rossz formában, edzőváltás után, rengeteg sérülttel és pocsék talajon várta magyar ellenfelét az Európa-liga főtábla első találkozójára. A magyar együttesben is volt fontos hiányzó, a sérült Cebrail Makreckis helyén nem talált önmagára Botka Endre, Raul Gustavo helyére pedig Szalai Gábor állt be. Az első félidőben mindkét csapat előtt adódtak lehetőségek, s benne volt az is, hogy a Fradi előnnyel vonulhat szünetre.

Botka Endre több hibával játszott Fotó: Adam Molnar

A második félidőben az Anderlecht állva hagyta a Fradit, Verschaeren és Dollberg góljaival 2-0-ra vezettek a belgák, akik azonban később emberhátrányba kerültek. A Fradi izgalmassá tette a meccs végét, Angulo kiállítása után Traoré szépített.

Jövő héten folytatódik a Fradi harca

Egyenlíteni nem sikerült, a Fradi az Európa-ligában 2-1-re kikapott Belgiumban. Folytatás jövő csütörtökön idehaza a Tottenham ellen.