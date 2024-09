Teljes a káosz a Fradi meccse előtt, itt a kínos videó

A focisták előtt galambok tesztelték a belga Anderlecht pályáját. A Ferencváros szerda este itt kezdi meg menetelését az Európa-liga főtábláján (21.00, M4 Sport). A keddi edzés előtt váratlan látogatók, galambok lepték el a pályát, ahol a Fradi gyakorolni készült.

Galambok mellett edzett a Fradi Fotó: Zámbó István, Origo

A fű gyakorlatilag mindenféle fizikai behatás nélkül is, majdnem hogy magától kiesik a földből. Valamiért úgy gondolták a hazaiak, ezt úgy orvosolják, hogy friss fűmagot vetnek el a pályán. Nos, a galambok köszönték szépen, és ideiglenesen 100-150 példány be is költözött a stadion gyepére, hogy éhségét fűmaggal verje el – derült ki az Origo helyszíni tudósításából.

Így reagáltak a helyiek a Fradi edzése előtt

Valószínűleg a belgák is érezték, hogy ez a szituáció kezd már több mint kínos lenni, ezért a stadion hangszórójából héjavijjogást játszottak be olyan erősen, hogy a galambok fejvesztve menekültek (pedig ekkorra már több példány is teli hassal egész egyszerűen elaludt a pályán).