Főhet a feje Szoboszlai Dominiknak: elveszítette egy fontos társát

Megrázó hírek érkeztek a Liverpool FC háza tájáról. A fiatal és tehetséges Harvey Elliott ugyanis lábtörést szenvedett, és korábbi sérüléseinek szövődményei miatt akár az egész őszi szezonra búcsút inthet a csapatnak. Ez azért is különösen fájó nemcsak a Liverpool szurkolóinak, hanem Dominik rajongóinak is, mert a 21 éves Harvey olyan sokrétű játékos, hogy Szoboszlai cseréjeként is játszatták volna a következő hetekben. A feszes Premier League tempóját ismerve pedig nagyon jót tett volna Szoboszlainak is, ha néha ő is pihenhetett volna, ameddig a 21 éves sztárjátékos helyettesíti őt.

Dominikéknak 3-4 naponta tétmérkőzést kell játszaniuk Fotó: AFP

A Liverpoolnak a Bajnokok Ligájában, az angol első osztályban, és az angol ligakupában is helyt kell állniuk, így a legtöbbször 3-4 naponta tétmérkőzést kell játszaniuk. Mondanunk sem kell, hogy ehhez jönnek hozzá a Nemzetek Ligája válogatott mérkőzések is, ahol Dominiknak szintén 90 körüli percet kell általában a pályán töltenie, ilyen brutális játékperc esetén pedig nem ritkák a sérülések a terheléstől. Harvey sérülése így feladja a leckét a Liverpool új edzőjének Arne Slotnak is – számolt be róla a DailyStar.