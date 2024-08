Itt az első fotó, Szoboszlai Dominik Európa-bajnok társat kapott

Megvan a Liverpool focicsapatának második igazolása a nyáron. Szoboszlai Dominik együttese a héten megegyezett a Valencia grúz kapusával, Giorgi Mamardasvilivel, az idei Európa-bajnokság hőse jövőre csatlakozik a klubhoz. A 2021-es Eb egyik főszereplője már most megérkezett Liverpoolba. Az olasz Federico Chiesát már be is mutatták a Vörösök.

Chiesa alapember volt a 2021-ben Európa-bajnok olasz csapatnak. Most a Juventustól érkezik Liverpoolba.